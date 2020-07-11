Оскорбления в адрес крымских татар: в УЦОКО осудили высказывания выпускников

Украинский центр оценивания качества образования решительно осудил агрессивные высказывания выпускников одной из киевских школ в адрес крымскотатарского народа на видео, снятом ими после прохождения ВНО по истории. Соответствующее заявление обнародовано на сайте УЦОКО.

"Особенно досадно то, что участники ВНО, присутствующие на видео, в кощунственной форме высказываются в адрес крымскотатарского народа и позволяют себе эмоциональные возгласы, отрицающие территориальную целостность Украины", - отметили в УЦОКО.

В Центре уточнили, что на видео, записанном после прохождения внешнего независимого оценивания по истории Украины 9 июля и размещенном в социальной сети, выпускники выражают недовольство содержанием сертификационной работы, а в частности задания № 25, целью которого является проверка знаний относительно событий и персоналий, связанных с крымскотатарским народом.

В УЦОКО отмечают, что требованиями Программы внешнего независимого оценивания по истории Украины предусмотрено знание учащимися таких персоналий, как Исмаил Гаспринский, Номан Челебиджихан, Амет-Хан Султан, Петр Григоренко, Мустафа Джемилев.

Кроме того, элементами содержания Программы является понятие «Крымское ханство», «Национальное возрождение крымскотатарского народа», «Крымскотатарское национальное движение», «События 1917 года в Крыму», «Образование Крымской АССР», «Депортация крымских татар и других народов Крыма», «Крымскотатарское движение», «Создание Автономной Республики Крым», «Меджлис крымскотатарского народа (июнь 1991)», «Возвращение крымских татар на родину», «Статус Крыма», «Аннексия Россией Крыма».

«Задания, связанные с историей крымскотатарского народа, соответствуют действующей программе и постоянно есть в сертификационных работах по истории Украины», - подчеркнули в Центре.

В то же время в УЦОКО поблагодарили Меджлис крымскотатарского народа за конструктивную реакцию на досадный инцидент и заверили, что и впредь будут делать все, чтобы обеспечить соответствие содержание и процедуры ВНО действующим правовым актам.

Как сообщалось, ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров проинформировал в Facebook, что выпускники Киевской городской школы №90 записали и выложили в Сети видео с оскорбительными для крымских татар высказываниями. Один из них даже заявил, что "Крым - это Россия".

Впоследствии руководство школы опубликовало в соцсети извинения за действия своих выпускников, а трое подростков, которые фигурируют в скандальном видео, разместили личные извинения.

Меджлис крымскотатарского народа призвал считать инцидент исчерпанным, а тех выпускников, которые извинились, пригласили в офис Меджлиса, где каждому из них лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев лично вручит книги по истории Крыма и крымскотатарского народа.