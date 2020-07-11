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Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей

Европейские послы передали на Донбасс гумпомощь для военных и врачей
Обновлено 23:55 Сб, 11 Июль 2020 Телеграф УНН Фото: Facebook
Послы четырех республик — Польши, Латвии, Словакии и Эстонии передали гуманитарную помощь военным и врачам на Донбасс. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

“В ходе многодневного визита на Донбасс, послы четырех республик — Польши, Латвии, Словакии и Эстонии передали гуманитарную помощь военным и врачам. Кроме участия в праздновании 6-й годовщины освобождения от российской оккупации городов Восточной Украины, представители международной делегации посетили местные больницы и воинские части”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что находясь в Славянске иностранные гости имели возможность увидеть завершающий этап ремонта и дооборудования здания “Областная клиническая психиатрическая больница города Славянск”, средства на которую выделили латыши. Посетили делегаты и медиков в “Славянской центральной районной больнице” и осмотрели хирургическое отделение и операционный блок интенсивной терапии, где будет размещаться новое медицинское оборудование, которое было предоставлено в виде гуманитарной помощи.

“Это уже 20 груз от Латвии в качестве медицинского оборудования, — сказал Юрис Пойканс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Украине. — Мы и в дальнейшем будем поддерживать Донбасс, пока будет нужна наша помощь. Также, мы решили начать дружбу между городами наших стран. Отныне в Попасной и Бахмуте есть города-побратимы в Латвии”.

Также, Латвийская Республика передала более 5 тонн гуманитарной помощи для пострадавших в результате пожара на в Луганской области. А в рамках борьбы с COVID-2019 послы также передали 2 аппарата ИВЛ, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие средства для поверхностей.

Груз был передан кандидатом на должность Почетного консула Латвийской Республики в Донецкой области Александром Павенком и доставлен силами военнослужащих из состава Объединенных сил.

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Все по теме:

ЕС, Польша, Эстония, Словакия, Латвия, ООС.

Автор:

Телеграф
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