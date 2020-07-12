12 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

12 июля в народе отмечают Петров день. Православные христиане сегодня почитают память Петра и Павла. Именно в этот день заканчивается Петров пост.

Петров день - важный православный и известный народный праздник. В этот день гуляли целыми деревнями: поздравляли рыбаков, накрывали столы угощений, играли свадьбы. В 2020 году Петров день отмечают 12 июля. Это ежегодный непереходящий праздник.

Все верующие испокон веков 12 июля почитали память преподобных Павла и Петра. Эту дату ждали с нетерпением и считали большим праздником. Именно в этот день заканчивались Купальские праздники и начиналась вторая половина лета.

Петр и Павел были последователями Иисуса Христа. Петр – один из 12-ти апостолов, а Павел – бывший гонитель христиан, который жил уже после Вознесения Христа, раскаялся и стал проповедником. Оба апостола в конце жизни приняли мученическую смерть за веру — с разницей в один год.

В Петров день верующие вспоминают и чтут миссионерскую деятельность Петра и Павла.

День Петра и Павла является серединой лета, именно в этот период начинались работы по подготовке к осеннему периоду. Крестьяне после Петрова дня заготавливали травы, заканчивали купальские празднования "макушки лета", начиналась подготовка к сенокосу. В этот день обращали особое внимание на погоду, считалось, что если в Петров день светит солнце, то до конца лета будет тепло и сухо.

Главной традицией праздника считается приготовление творожных пончиков, которые называют «мандриками». По легенде, именно мандрики были главной пищей Петра и Павла, когда они странствовали, «мандрували» по миру. Так и появилось название лакомства.

В день святых апостолов следует посетить церковь и праздничные службы. Тем, кто держал пост, необходимо исповедаться и совершить причащение.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей.

Запреты:

Наши предки запрещали в это воскресенье есть сезонные ягоды и фрукты. Считалось, что так можно навлечь в дом беду.

По этой же причине 12 июля нельзя заниматься хендмейдом (шить, вязать, вышивать и проч.), а также работать в саду и огороде.

Не рекомендуется в этот день венчаться и играть свадьбу, иначе брак не будет счастливым или же продлится недолго.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, в противном случае вскоре самому придётся просить милостыню.

Не стоит в этот день ругаться или сплетничать. Если проигнорировать этот совет, можно серьезно заболеть.

Предки считали, что в этот день нельзя играть свадьбы и купаться в море.

Народные приметы:

Если на Петра один дождь — урожай будет неплохой, два — хороший, а три — богатый.

Если день будет холодным, то год будет голодным, а жара в этот праздник «выльется» в морозное Рождество.

Кто в ночь на Петра и Павла будет не спать, тот счастливым и здоровым будет весь год.

Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — зима будет ранней, если будет куковать после 12 июля — зима будет поздней.

Если 12 июля кричит ворон – жди беды. Перебежал дорогу заяц, тоже плохо.

Петров день считали праздником рыбаков, потому что апостол Петр был рыбаком.