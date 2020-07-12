У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Имя имеет латинские корни и означает "маленький", "младший", "незначительный", "малыш", "скромный". Происхождение имени связано с тем, что в латинских семьях одинаково называли как отца, так и сына.

Тайна имени раскрывается при знакомстве с Павлом. С детства он проявляет себя как послушный, отзывчивый, спокойный ребенок. Любит помогать старшим и ухаживать за своими младшими братьями и сестрами. По натуре спокойный, доброжелательный, искренний и домашний человек.

В зрелом возрасте ему свойственна гармония в характере, которая соединяет в себе ум, интеллектуальные способности, общительность и нравственность. Павел с годами проявляет себя меркантильно, и часто, чтобы добиться своей цели, становится неприятным в общении. Он не переносит глупых людей, всегда остроумен и может стать борцом за справедливость.

Положительными чертами характера Павла можно назвать надежность, привязанность, тягу к творчеству, уравновешенность, спокойствие. У него отлично развита внутренняя интуиция, и он всегда объективно оценивает все, что происходит вокруг. Отрицательными чертами считаются недоверие к новым людям, замкнутость, пассивность, подозрительность, лень, болтливость и чрезмерная строгость.

Павел склонен философствовать, стремится к совершенству. Зимний обладатель этого имени импульсивный, любвеобильный. Романы не приносят ему моральное удовлетворение. Друзья считают его «душой компании». Его увлекают классические науки, языки. Долго ищет свое предназначение в жизни. Осенний - реалист и склонен к прагматическому мышлению. Летний – имеет достаточно мягкий характер, из него получается хороший юрист или политик. Весенний - очень чувственный и эмоциональный, проявляет интерес к религиозности и может стать священнослужителем.

Павел очень любит путешествовать и познавать новое о странах. Он гостеприимный, и сам обожает ходить в гости. Увлекается нетрадиционными науками, особенно философией.

Павел способен работать в любой сфере, а интуиция и память позволяют быстро продвигаться по карьерной лестнице. На выбор профессии оказывает влияние финансовая сторона. У него хорошо развиты ораторские способности, поэтому ему подвластны такие специальности как работник телевидения, учитель, журналист. Он ставит перед собой высокие цели, усердно работает. В бизнесе складывается все удачно, и он может стать богатым. Интересны для него наука и искусство. Также его всегда привлекают профессии, связанные с деньгами.

Здоровье Павла удовлетворительное. Он склонен к заболеваниям кишечника, слуха и обмена веществ. Имеет предрасположенность к полноте и даже ожирению. Ему стоит остерегаться умственных перенапряжений, а также проводить профилактические мероприятия по поддержанию в тонусе сердце.

В семейной жизни для Павла решающим является духовная гармония и телесная близость. Его жена должна обладать мягким характером, чтобы выдерживать все его капризы и обиды. В браке счастлив и верен второй половине. Лидерство в союзе отдает супруге и по мере возможности помогает по хозяйству. Уделяет много времени общению с детьми. Часто женится по расчету. Чем позднее он вступает в брак, тем больше шансов на счастье и удачу.

Поздравления

Павел, с праздником поздравить

Я хочу тебя скорей!

Счастья, радости, богатства,

Верных, искренних друзей!

Будь здоровым и веселым.

В жизни пусть тебе везет.

Всё хорошее скорее

В руки пусть к тебе придет.

Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

Паша, ты настолько удивительный и невероятный человек с непросто богатым внутренним миром, а скорее с бездонным. Ты развиваешься и раскрываешь в себе новые таланты, и это огромный плюс. Сегодня я хочу пожелать тебе, постичь все грани, что еще не удалось постичь, добиться всего чего только захочешь, и ни в коем случае не терять своего оптимизма! Стремись к звездам, и они точно укажут путь!

Павел гордый, непреступный,

Будто царь иль император,

Но в душе он очень добрый

И хороший он оратор,

Тост любой он зачитает,

Вышибет слезу из глаз,

А сегодня мы решили

Павлу пожелать от нас:

Оставаться другом лучшим,

Мужем верным и отцом,

Ну а после отмечаний

Быть на завтра огурцом!

Дорогой наш, милый Павел!

Ты делами всегда славен.

Поздравляем мы тебя,

С уважением и любя!

Пусть здоровье процветает,

И дела преуспевают,

Прибыль с каждым днем растет,

И в любви всегда везет!

Поздравляем тебя нежно,

Будь всегда ты безмятежным,

Радостным, счастливым будь,

И про нас ты не забудь!

Мы желаем тебе, Павел,

Чтобы меньше было правил

И условностей, что часто

Превращают день в ужасный,

Чтоб от новостей хороших

Отдохнуть час невозможно,

Чтоб здоровье было крепким,

Ум — наточенным и метким.

Чтоб работа была легкой,

А очаг семейный — теплым.

Паша, ты настолько удивительный и невероятный человек с непросто богатым внутренним миром, а скорее с бездонным. Ты развиваешься и раскрываешь в себе новые таланты, и это огромный плюс. Сегодня я хочу пожелать тебе, постичь все грани, что еще не удалось постичь, добиться всего чего только захочешь, и ни в коем случае не терять своего оптимизма! Стремись к звездам, и они точно укажут путь!