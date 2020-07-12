У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Тайна имени раскрывается при знакомстве с Павлом. С детства он проявляет себя как послушный, отзывчивый, спокойный ребенок. Любит помогать старшим и ухаживать за своими младшими братьями и сестрами. По натуре спокойный, доброжелательный, искренний и домашний человек.
В зрелом возрасте ему свойственна гармония в характере, которая соединяет в себе ум, интеллектуальные способности, общительность и нравственность. Павел с годами проявляет себя меркантильно, и часто, чтобы добиться своей цели, становится неприятным в общении. Он не переносит глупых людей, всегда остроумен и может стать борцом за справедливость.
Положительными чертами характера Павла можно назвать надежность, привязанность, тягу к творчеству, уравновешенность, спокойствие. У него отлично развита внутренняя интуиция, и он всегда объективно оценивает все, что происходит вокруг. Отрицательными чертами считаются недоверие к новым людям, замкнутость, пассивность, подозрительность, лень, болтливость и чрезмерная строгость.
Павел склонен философствовать, стремится к совершенству. Зимний обладатель этого имени импульсивный, любвеобильный. Романы не приносят ему моральное удовлетворение. Друзья считают его «душой компании». Его увлекают классические науки, языки. Долго ищет свое предназначение в жизни. Осенний - реалист и склонен к прагматическому мышлению. Летний – имеет достаточно мягкий характер, из него получается хороший юрист или политик. Весенний - очень чувственный и эмоциональный, проявляет интерес к религиозности и может стать священнослужителем.
Павел очень любит путешествовать и познавать новое о странах. Он гостеприимный, и сам обожает ходить в гости. Увлекается нетрадиционными науками, особенно философией.
Павел способен работать в любой сфере, а интуиция и память позволяют быстро продвигаться по карьерной лестнице. На выбор профессии оказывает влияние финансовая сторона. У него хорошо развиты ораторские способности, поэтому ему подвластны такие специальности как работник телевидения, учитель, журналист. Он ставит перед собой высокие цели, усердно работает. В бизнесе складывается все удачно, и он может стать богатым. Интересны для него наука и искусство. Также его всегда привлекают профессии, связанные с деньгами.
Здоровье Павла удовлетворительное. Он склонен к заболеваниям кишечника, слуха и обмена веществ. Имеет предрасположенность к полноте и даже ожирению. Ему стоит остерегаться умственных перенапряжений, а также проводить профилактические мероприятия по поддержанию в тонусе сердце.
В семейной жизни для Павла решающим является духовная гармония и телесная близость. Его жена должна обладать мягким характером, чтобы выдерживать все его капризы и обиды. В браке счастлив и верен второй половине. Лидерство в союзе отдает супруге и по мере возможности помогает по хозяйству. Уделяет много времени общению с детьми. Часто женится по расчету. Чем позднее он вступает в брак, тем больше шансов на счастье и удачу.
Поздравления
Павел, с праздником поздравить
Я хочу тебя скорей!
Счастья, радости, богатства,
Верных, искренних друзей!
Будь здоровым и веселым.
В жизни пусть тебе везет.
Всё хорошее скорее
В руки пусть к тебе придет.
Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.
Паша, ты настолько удивительный и невероятный человек с непросто богатым внутренним миром, а скорее с бездонным. Ты развиваешься и раскрываешь в себе новые таланты, и это огромный плюс. Сегодня я хочу пожелать тебе, постичь все грани, что еще не удалось постичь, добиться всего чего только захочешь, и ни в коем случае не терять своего оптимизма! Стремись к звездам, и они точно укажут путь!
Павел гордый, непреступный,
Будто царь иль император,
Но в душе он очень добрый
И хороший он оратор,
Тост любой он зачитает,
Вышибет слезу из глаз,
А сегодня мы решили
Павлу пожелать от нас:
Оставаться другом лучшим,
Мужем верным и отцом,
Ну а после отмечаний
Быть на завтра огурцом!
Дорогой наш, милый Павел!
Ты делами всегда славен.
Поздравляем мы тебя,
С уважением и любя!
Пусть здоровье процветает,
И дела преуспевают,
Прибыль с каждым днем растет,
И в любви всегда везет!
Поздравляем тебя нежно,
Будь всегда ты безмятежным,
Радостным, счастливым будь,
И про нас ты не забудь!
Мы желаем тебе, Павел,
Чтобы меньше было правил
И условностей, что часто
Превращают день в ужасный,
Чтоб от новостей хороших
Отдохнуть час невозможно,
Чтоб здоровье было крепким,
Ум — наточенным и метким.
Чтоб работа была легкой,
А очаг семейный — теплым.
Паша, ты настолько удивительный и невероятный человек с непросто богатым внутренним миром, а скорее с бездонным. Ты развиваешься и раскрываешь в себе новые таланты, и это огромный плюс. Сегодня я хочу пожелать тебе, постичь все грани, что еще не удалось постичь, добиться всего чего только захочешь, и ни в коем случае не терять своего оптимизма! Стремись к звездам, и они точно укажут путь!