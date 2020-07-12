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Стерненко: Производство по третьему нападению на меня остановили

Стерненко: Производство по третьему нападению на меня остановили
Обновлено 18:16 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук
Экс-лидер одесского "Правого сектора" Сергей Стерненко заявляет, что следствие по третьему нападению на него, в ходе которого погиб нападавший, остановлено. Об этом Стерненко написал в Facebook

"Расследование третьего заказного нападения на меня и поиск организаторов, посредников и заказчика покушения не происходит. Теперь официально. По сообщению следователя, производство по третьему нападению на меня остановили. Формальным основанием для этого стало объявление в розыск за хулиганство (да, когда тебя пытаются лишить жизни по заказу, то это у нас "хулиганство") исполнителя Александра Исайкула", - написал он.

Стерненко заявил, что СБУ дала бежать из Украины Исайкулу еще 17 марта 2019 года.

Активист отмечает, что для предотвращения остановки следствия он в мае обращался с ходатайством к прокурору Бозовуляку с требованием выделить материалы по исполнителю Исайкулу в отдельное производство, и остановить именно его.

"А главное производство необходимо было и дальше расследовать, поскольку до сих пор нет подозрений организаторам Подобедову и Посувайло, следствие даже не пытается искать заказчика и всех других соучастников. Однако прокурор мне немотивированно отказал, и остановили именно главное производство. Теоретически никакие следственные действия могут не проводиться теперь годами. Практически это означает, что Ирина Венедиктова при содействии Авакова и по согласованию с Зеленским отмазывает всех причастных к попыткам меня убить. Соответственно, это же касается и всех нападений на других активистов в Одессе. Да и еще двух предыдущих нападений на меня", - написал он.

Стерненко добавил, что параллельно следователь начал заниматься "процессуальным террором" - прислал ему 5 повесток на каждый день недели с требованием прибыть в 10:00 в СБУ для ознакомления с материалами производства против активиста.

Он расценивает такие действия следователя как давление, направленное на выполнение противоправной указания генпрокурора Ирины Венедиктовой немедленно передать дело в одесский суд и осудить его за необходимую оборону.

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Нападение, Сергей Стерненко.

Автор:

Телеграф
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