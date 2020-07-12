Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года был сбит иранскими ПВО из-за отсутствия связи зенитного комплекса "Тор-М1" с командным пунктом средств ПВО, объяснили в Тегеране. Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана по результатам расследования.

Было установлено, что незадолго до трагедии зенитный ракетный комплекс был перемещен в другое место, однако не был перенастроен на нужное направление. Связь у зенитчиков с командованием отсутствовала, они ошибочно приняли украинский "Боинг" за военный объект противника и осуществили пуск ракеты.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни был сбит самолет авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и экипаж. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

Официальный представитель Ирана в международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого не было сделано.

В настоящее время в Иране задержаны шесть обвиняемых по делу о сбитом самолете МАУ.