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Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ

Трагедия рейса PS752: в Иране назвали главную причину сбития самолета МАУ
Обновлено 19:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года был сбит иранскими ПВО из-за отсутствия связи зенитного комплекса "Тор-М1" с командным пунктом средств ПВО, объяснили в Тегеране. Об этом говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана по результатам расследования.

Было установлено, что незадолго до трагедии зенитный ракетный комплекс был перемещен в другое место, однако не был перенастроен на нужное направление. Связь у зенитчиков с командованием отсутствовала, они ошибочно приняли украинский "Боинг" за военный объект противника и осуществили пуск ракеты.

Как сообщалось, 8 января 2020 года после вылета из тегеранского аэропорта им. имама Хомейни был сбит самолет авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди них 11 украинцев - двое пассажиров и экипаж. Также среди погибших - граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

Сначала иранская сторона утверждала, что катастрофа произошла из-за технической проблемы самолета, однако 11 января Иран признал, что авиалайнер был ошибочно сбит бойцами Корпуса стражей Исламской революции.

Впоследствии также стало известно, что самолет МАУ был сбит двумя ракетами зенитно-ракетной системы "Тор-М1", которую Иран получил из РФ.

Международная группа по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ настаивала на передаче бортовых самописцев во Францию, которая имеет необходимые технические возможности для расшифровки.

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Официальный представитель Ирана в международной организации гражданской авиации еще в марте согласился передать бортовые самописцы Франции или Украине для анализа, однако до сих пор этого не было сделано.

В настоящее время в Иране задержаны шесть обвиняемых по делу о сбитом самолете МАУ.

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Украина, Иран, МАУ, PS752.

Автор:

Телеграф
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