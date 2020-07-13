Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра.
13 июля, в понедельник, холодный воздух, который охватывает западные регионы, переместится на всю Украину.
На западе без особых осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +19...+21°. В Волынской и Ровенской областях днем похолодает до +18...+20°.
Прогноз погоды на 123 июля, фото: meteo.gov.ua
В северных областях местами кратковременные дожди, грозы, северо-западный 7-12 м/с, ночью +11...+13°, днем +22...+24°. В Черниговской области пройдут сильные дожи, температура воздуха днем не поднимется выше +20°.
На востоке Украины, согласно прогнозу Укргидрометцентру, ожидаются сильные дожди, местами с градом, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +27...+29°.
В южном регионе во всех областях - дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +26...+28°. В Одесской области днем +22...+24°.
Погода в Киеве
В столице в понедельник ночью и утром ожидается дождь и гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +19...+21°.
В Киевской области местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +19...+21°.
Прогноз погоды на 14 июля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 15 июля, фото: meteo.gov.ua
14 и 15 июля на Левобережной части Украины пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха в западных регионах ночью +8...+10°, днем +20...+22°.
На севере и востоке страны ночью +12...+14°, днем +22...+24°. На юге ночью +13...+15°, днем +25...+27°.
В Киеве во вторник и среду без особых осадков, солнечно, ночью +11...+13°, днем +21...+23°.
Прогноз погоды на 16 июля, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 17 июля, фото: meteo.gov.ua
16 июля на западе ожидаются грозовые дожди, ночью +11...+13°, днем +23...+25°. В остальных областях малооблачная погода, ночью +14...+16°, днем +24...+26°.
17 июля синоптики обещают дожди на Правобережье Украины, сухо будет лишь на востоке страны. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +23...+25°.
В Киеве и области грозовые дожи, ночью +13...+15°, днем +22...+24°.
Как сообщалось, синоптики дали прогноз погоды на второй месяц лета и напомнили, что в июле в Украине будет неустойчивая погода с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой.