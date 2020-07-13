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Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю

Идет похолодание и дожди: прогноз погоды на неделю
Обновлено 08:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине в начале недели существенно похолодает, на большей территории страны пройдут дожди, температура воздуха ночью опустится до +10°, днем +22°.

Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра.

13 июля, в понедельник, холодный воздух, который охватывает западные регионы, переместится на всю Украину. 

На западе без особых осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°, днем +19...+21°. В Волынской и Ровенской областях днем похолодает до +18...+20°.

Прогноз погоды на 123 июля, фото: meteo.gov.ua

В северных областях местами кратковременные дожди, грозы, северо-западный 7-12 м/с, ночью +11...+13°, днем +22...+24°. В Черниговской области пройдут сильные дожи, температура воздуха днем не поднимется выше +20°.

На востоке Украины, согласно прогнозу Укргидрометцентру, ожидаются сильные дожди, местами с градом, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +27...+29°. 

В южном регионе во всех областях - дождь, ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°, днем +26...+28°.  В Одесской области днем +22...+24°.

Погода в Киеве

В столице в понедельник ночью и утром ожидается дождь и гроза, днем без осадков. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +19...+21°.

В Киевской области местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха ночью +12...+14°, днем +19...+21°.

Прогноз погоды на 14 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 июля, фото: meteo.gov.ua

14 и 15 июля на Левобережной части Украины пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха в западных регионах ночью +8...+10°, днем +20...+22°.

На севере и востоке страны ночью +12...+14°, днем +22...+24°. На юге ночью +13...+15°, днем +25...+27°.

В Киеве во вторник и среду без особых осадков, солнечно, ночью +11...+13°, днем +21...+23°.

Прогноз погоды на 16 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 17 июля, фото: meteo.gov.ua

Штормовое предупреждение: на западе Украины опять ожидается повышение уровня воды в реках

16 июля на западе ожидаются грозовые дожди,  ночью +11...+13°, днем +23...+25°. В остальных областях малооблачная погода, ночью +14...+16°, днем +24...+26°.

17 июля синоптики обещают дожди на Правобережье Украины, сухо будет лишь на востоке страны. Температура воздуха ночью +13...+15°, днем +23...+25°.

В Киеве и области грозовые дожи, ночью +13...+15°, днем +22...+24°.

Как сообщалось, синоптики дали прогноз погоды на второй месяц лета и напомнили, что в июле в Украине будет неустойчивая погода с грозами, шквалами, ливнями, которые чередуются с жарой.

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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