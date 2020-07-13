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13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

13 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
На сегодня,13 июля, выпало сразу два крупных праздника – церковный и народный. В этот день православные молятся 12 апостолам – ученикам Иисуса Христа. Однако народ также пышно отмечал Макушку лета.

Сегодня православная церковь отмечает Собор славных и всехвальных Двенадцати Апостолов Христовых. Апостолов призвал сам Иисус. 

Праздник посвящается апостолам Петру, Андрею, Иакову Зеведееву, Иоанну Богослову, Филиппу, Варфоломею, Фоме, Левию Матфею, Иакову Алфееву, Иуде Фаддею, Симону Кананиту, а также апостолу Матфию, избранному вместо Иуды Искариота.

Христиане в этот день посещают церкви и молятся за себя и свою семью. Тем, кто не может попасть в храм по различным причинам, можно и нужно прочесть молитву 12 апостолам дома.

Икона с изображением 12 апостолов

Кроме того, сегодня важно отпустить все обиды и попросить прощения у того, перед кем провинился.

По народному календарю сегодня Полупетр или же иначе "макушка лета". В древние времена сегодня устраивали проводы по весне, ведь как раз в этот период заканчивался покос. Люди надевали праздничную одежду, веселились, зажигали костер и водили вокруг него хороводы. 

В некоторых областях делали соломенную куклу, наряжали ее в кумачовый сарафан, на голову надевали венок с цветами, на шею — бусы, носили ее по деревне с песнями и бросали в воду. На закате последний раз окликали весну: на пригорках водили хороводы и пели песни. Угощением этого дня принято считать яйца в людом виде: сырые, печеные, вареные и жареные.

Запреты: 

День 12 апостолов – это особенный день и потому запреты этого дня считались строго обязательными. Отказывать в помощи нельзя было 13 июля не только близким людям, но и всем, кто в этом нуждался.

Крепкие спиртные напитки в этот день также запрещались.

Даже обиду на тех, кто вам причинил неприятности, нельзя было в этот день вспоминать.

Любые ссоры и назревающие конфликты следовало прекратить и ни в коем случае не пытаться выяснять отношения в День 12 апостолов.

Приметы: 

Кукушка не перестает куковать - остаток лето будет хорошим и долгим, но ячмень может вырасти пустозерным.

Предки смотрели часто на облака и направление ветра: если они идут против ветра, то дождь будет, а если по ветру — будет тепло.

Облака цвета меди - стоит стать дождя

Утром роса выпадет — к ведру, нет росы — дождь будет.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты, День 12 апостолов.

Автор:

Телеграф
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