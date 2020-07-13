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У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
Обновлено 08:51 Сегодня Телеграф
Сегодня, 13 июля, день ангела отмечают люди, которые носят имя "Андрей".

У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей – это апостол Андрей Первозванный. Это первый из учеников Христа, брат апостола Петра. Он был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы "Х". Этому символу дали название «андреевский крест». Именно он изображен на флаге русского флота. В православной традиции апостол Андрей считается покровителем Греции, России, Румынии, Украины, а в католической – покровителем Шотландии, Бургундии и Сицилии.

Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает Андрею в жизни неплохо устроиться. Со стороны можно подумать, что все ему дается очень легко, но на самом деле, Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы добиться результата. И не потому, что он ленив или неудачлив, а потому что сам не верит в то, что результаты своих трудов это и есть последствия приложенных им усилий. Некоторое сомнение в своей собственной значимости, заниженная самооценка – именно поэтому Андрей прячется в компаниях, чтобы не чувствовать себя неловко наедине с самим собой.

Андрей наделен богатым воображением. Но, как часто бывает, его внутренний мир очень сложен. Андрей любит компанию и любит уединение, он умелец поострить, шутить, разыгрывать, но и посидеть-подумать в одиночестве не откажется. То он полон идей, готов со всеми делиться, то сосредоточен и занят решением какой-то задачи. Одной из любимых его игрушек является конструктор.

Андреи достаточно расчетливые мужчины. Пустить пыль в глаза, представить все в выгодном для него свете – часто именно эта способность и помогает Андрею добиваться чего-то значительного в своей жизни. Андрей не особо выделяется в рабочем коллективе, но почему-то начальник всегда помнит о таком сотруднике.

Андреи достаточно эгоистичны, не особо прислушиваются к мнению старших и советам окружающих. Они непредсказуемы, высокого мнения о себе и любят обращать на себя внимание. И в этом случае он использует все возможные средства - ревность, шантаж, скандалы.

При этом Андреи искренне веселые и жизнерадостные люди. Рутина и быт – не их конёк. Андрей любит свою семью, но ценности общения для него на ступеньку выше, чем семейные ценности. Андрей способен в бескорыстной помощи чужому человеку, но, бывает, что и в ущерб своей собственной семье. Обид, нанесенных ему, Андрей не прощает.

Поздравления

Андрюша, пускай твоя жизнь складывается только из положительных моментов! Желаю тебе оставаться в отличной форме, всегда быть здоровым и легко преодолевать все преграды на пути к заветным целям! Пускай искренняя любовь, доброта и счастье всегда переполняют твою душу!

Дорогой Андрюша, от чистого сердца тебя поздравляю и хочу пожелать искренней любви дорогих сердцу людей, светлой удачи в жизни, радостных моментов, счастливых событий, высоких целей, невероятных сил, отменного здоровья, надежных друзей и крупного везения.

Поздравляю тебя, Андрей, с днем рождения. Желаю всех благ, успехов и любви. Пусть твои друзья всегда будут верными, пусть желания сбываются, а удача просто таки преследует тебя на каждом шагу. С праздником! Побольше тебе светлых дней, а неудачи пусть останутся просто дурным сном.

Дорогой Андрюша, поздравляю тебя с этим замечательным днем и хочу пожелать быть победителем по жизни и бравым лидером в делах, отменным работником и преуспевающим деятелем, надежным другом и верным товарищем. Пусть в жизни твоей появляется множество возможностей для достижения нужных целей, пусть никогда у тебя не опускаются руки, пусть всегда счастливым и добрым остается твой путь.

Андрей! Желаем тебе всегда быть таким же веселым и душевным человеком. Пускай твои великолепные качества, благодаря которым ты умеешь найти контакт с любым человеком, помогут тебе занять свое выгодное место в жизни. Пускай все о чем ты мечтаешь, дается тебе легко и без лишних усилий. Желаем никогда не ставить под сомнение собственную значимость и смело смотреть вперед.

Дорогой Андрей, поздравляю тебя. Хочу пожелать лихо и умело справляться с любой проблемой, устраняя любые препятствия на пути к своей цели и наполняя свою жизнь моментами счастья и веселья. Пусть планы никогда не рушатся, пусть надежды всегда оправдываются.

Андрюша, будь счастлив и неутомим в своих стремлениях, всегда верь в себя и свои силы, находи для себя только интересные занятия и увлечения, делай то, что тебе по душе и постоянно совершенствуй все вокруг, совершенствуйся сам. Желаю тебе оставаться крепким, сильным, красивым, искренним, веселым мужчиной, Андрей, желаю в жизни своей иметь массу возможностей и удач!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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