Президент поручил Кабмину разобраться с несправедливым начислением пенсий семьям погибших на Донбассе военных

Владимир Зеленский поставил Кабмину задачу разобраться с проблемой начисления пенсий семьям защитников Украины, которые погибли в зоне проведения АТО/ООС.

"Есть несправедливость потому, что военные, погибшие на войне в 2014-2018 годах, тогда получали зарплату в пару тысяч гривен.

Поэтому пенсии, которые сейчас поступают их родителям, очень отличаются от пенсий родителей тех воинов, которые погибли, получая заработную плату 14, 16, 20 тыс. грн.

Поэтому пенсия там в разы меньше, и они говорят о несправедливости", - отметил Зеленский на совещании с представителями правительства в понедельник, сообщает пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство рассмотрит возможные пути решения этой проблемы.