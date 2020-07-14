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14 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

14 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
07:14 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В народном календаре 14 июля – Кузьма и Демьян, день Козьмы и Демьяна, летние Кузьминки, бабий (девичий, курячий) праздник. Православная церковь 14 июля вспоминает бессребреников Косму и Дамиана, которые были родом из Малой Азии.

На этот день часто приходился самый разгар сенокоса. Но дел много не только на лугах, но и в садах и огородах - наступило время прополки гряд, появляются самые первые овощи, так называемые корневые, собирали малину и крыжовник.

Летние кузьминки считались женским праздником, и в этот день устраивали женские сборные пиры - братчины, готовили растительную пищу, пили пиво.

Девушки варили кашу-сыпчину - сборную общую кашу, для которой каждый приносил что мог: кто муку, кто зерно, кто сахар, кто соль. Вначале полагалось обратиться к святым Косьме и Дамиану и предложить им отведать угощение, а затем уже приготовленными кушаньями угощали не только соседей, но и нищих и странников. Считалось, что в этот день сами святые покровители спускались на землю и помогали крестьянам чинить старые косы и грабли.

Летние Кузьминки

Что не рекомендуется делать 14 июля:

Пребывать в унынии. Сегодня нужно обязательно найти повод для радости, хотя бы небольшой, чтобы вторая половина года прошла хорошо.

Выполнять тяжелую работу, особенно женщинам – как в поле, огороде, так и по дому.

Соглашаться на рискованные дела, авантюрные планы и сделки.

Выяснять отношения, ссориться в этот день.

В старину в некоторых регионах запрещалось кузнецам ковать – считалось, что их работа может наслать град.

Приметы и поверья

Западный ветер приносит дожди.

Если серп луны красноватый – жди ветров, концы серпа затупились – к ливням.

Звезды ярко сияют, а утром на небе тучи появились – к сильной грозе.

Свеча тускло горит – будет дождь.

На деревьях появились желтые листья – к ранней осени.

Сорока кричит – будет продолжительный зной.

Мыши во льне вьют гнезда – зимой будет много снега.

Сон с 13 на 14 июля вещий. Он очень скоро исполнится, но о том, что вам приснилось никому нельзя рассказывать. Сновидение, увиденное днем 14 июля, осуществиться тогда, когда вы о нём забудете.

Людям, родившимся 14 июля, дано свойство исцелять других, поддерживать и ободрять их в жизненных тяготах. В качестве талисмана им подходит серпентин.

У кого именины 14 июля?

Именины сегодня празднуют Ангелина, Алексий, Аркадий, Василий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, Никодим, Петр.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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