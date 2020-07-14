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У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф
Сегодня, 14 июля, день ангела отмечают люди, которые носят имя "Ангелина". Уменьшительно-ласкательные обращения Алина, Нина и Лина являются независимыми и самостоятельными именами.

Родители в семье Ангелины часто плохо ладят друг с другом. Такая обстановка внутри семьи отражается и на личностных качествах самого ребёнка. У Ангелины упрямый характер, такой же, как и у её матери.

Ей нравится командовать, редко идёт на уступки. Девочка легко раздражается даже из-за мелочей. Занятия в школе её мало привлекают и не доставляют никакого удовольствия. Ангелина сама занимается своим развитием и воспитанием. Она самостоятельна, рассчитывает только на свои силы, при этом никогда не от кого не ждёт помощи или поддержки.

Ангелина не слишком активна. Она редко ходит к кому-либо в гости. В то же время сама гостеприимная хозяйка. Ей нравится приглашать в дом гостей.

Ангелину, отмечающую день рождение зимой, отличает упрямство. Ей присущи черты мужского характера. С такой женщиной трудно найти компромиссное решение. Она ищет свою выгоду. При необходимости может пойти на обман.

Празднующая день рождение летом, Ангелина очень доверчива. Это качество нередко вредит ей в жизни. Раннее замужество может обернуться для неё разводом.

Поздравления

Ангельское имя у тебя,

И всегда открытая, чистая душа,

Ангелина, ты так прекрасна, слов нет,

Чаруешь красотою всех, это не секрет.

Поздравленья в день именин принимай,

Живи, как в сказке, не скучай,

Пусть добрый ангел хранит тебя,

Пускай везёт тебе во всём, всегда.

День ангела Ангелины

Ты именинница сегодня, Ангелина,

Кажется святым твоё имя,

Характер просто ангельский у тебя,

В созвездье счастья, ты самая яркая звезда.

Здоровья крепкого желаем от души,

Пускай всегда сбываются желанья твои,

Пускай фортуна улыбается тебе,

Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.

***

Ангелина, у тебя сегодня именины,

Искренне тебя поздравить все пришли мы,

Пускай Господь пошлёт тебе благословенья,

Пускай всегда отличным будет настроенье.

Пускай глаза от счастья сияют,

Пускай в душе всегда поёт весна,

Пускай друзья надёжные тебя окружают,

Пусть добрый ангел хранит тебя.

Именины 14 июля

Ангелина — ангельское имя

И, должно быть, ангельская суть.

Не могу сравнить ее с другими,

Не направлю в сторону свой путь.

Ангелина, ангел дорогой,

Будь в земном пути всегда со мной.

***

Ангелина лучистая душа

Всегда собою хороша.

И в этот праздничное веселье

Дарю тебе я поздравление.

Пусть сбудутся твои мечты,

Ведь заслужила это ты.

Любви, здоровья, больше ласки,

Чтоб ты жила как-будто в сказке.

Чтоб все открыты были двери

В твоей блистающей карьере.

Скажу от всех и от себя,

С днем ангела красавица тебя.

С Днем ангела Ангелины

Ангелина, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме – достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье – пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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