У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Родители в семье Ангелины часто плохо ладят друг с другом. Такая обстановка внутри семьи отражается и на личностных качествах самого ребёнка. У Ангелины упрямый характер, такой же, как и у её матери.
Ей нравится командовать, редко идёт на уступки. Девочка легко раздражается даже из-за мелочей. Занятия в школе её мало привлекают и не доставляют никакого удовольствия. Ангелина сама занимается своим развитием и воспитанием. Она самостоятельна, рассчитывает только на свои силы, при этом никогда не от кого не ждёт помощи или поддержки.
Ангелина не слишком активна. Она редко ходит к кому-либо в гости. В то же время сама гостеприимная хозяйка. Ей нравится приглашать в дом гостей.
Ангелину, отмечающую день рождение зимой, отличает упрямство. Ей присущи черты мужского характера. С такой женщиной трудно найти компромиссное решение. Она ищет свою выгоду. При необходимости может пойти на обман.
Празднующая день рождение летом, Ангелина очень доверчива. Это качество нередко вредит ей в жизни. Раннее замужество может обернуться для неё разводом.
Поздравления
Ангельское имя у тебя,
И всегда открытая, чистая душа,
Ангелина, ты так прекрасна, слов нет,
Чаруешь красотою всех, это не секрет.
Поздравленья в день именин принимай,
Живи, как в сказке, не скучай,
Пусть добрый ангел хранит тебя,
Пускай везёт тебе во всём, всегда.
Ты именинница сегодня, Ангелина,
Кажется святым твоё имя,
Характер просто ангельский у тебя,
В созвездье счастья, ты самая яркая звезда.
Здоровья крепкого желаем от души,
Пускай всегда сбываются желанья твои,
Пускай фортуна улыбается тебе,
Пусть будет всё отлично в твоей судьбе.
***
Ангелина, у тебя сегодня именины,
Искренне тебя поздравить все пришли мы,
Пускай Господь пошлёт тебе благословенья,
Пускай всегда отличным будет настроенье.
Пускай глаза от счастья сияют,
Пускай в душе всегда поёт весна,
Пускай друзья надёжные тебя окружают,
Пусть добрый ангел хранит тебя.
Ангелина — ангельское имя
И, должно быть, ангельская суть.
Не могу сравнить ее с другими,
Не направлю в сторону свой путь.
Ангелина, ангел дорогой,
Будь в земном пути всегда со мной.
***
Ангелина лучистая душа
Всегда собою хороша.
И в этот праздничное веселье
Дарю тебе я поздравление.
Пусть сбудутся твои мечты,
Ведь заслужила это ты.
Любви, здоровья, больше ласки,
Чтоб ты жила как-будто в сказке.
Чтоб все открыты были двери
В твоей блистающей карьере.
Скажу от всех и от себя,
С днем ангела красавица тебя.
Ангелина, с Днем ангела тебя!
С праздником сегодня поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых и верных подруг и друзей,
В доме – достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
Здоровья, успеха, улыбки в глазах,
Веры, надежды, удачи в делах,
В семье – пониманья, тепла и любви.
Пусть юности пламя не гаснет в крови!