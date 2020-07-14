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Холодные ночи и дожди: какой будет погода в ближайшие дни

Холодные ночи и дожди: какой будет погода в ближайшие дни
08:33 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В ближайшие дни в Украине установится прохладная погода, местами пройдут дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +22°, на юге страны до +27°.

Во вторник, 14 июля, на Левобережной Украине пройдут дожди, местами с грозами, градом и шквалами ветра. Об этом сообщается в прогнозе Украинского гидрометцентра.

На западе осадков не ожидается, установится малооблачная погода. Температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21...+23°. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с.

В Ивано-Франковской, Черновецкий областях ночью +10...+12°, днем +18...+20°. В Карпатах ясно, ночью +10...+12°, днем +20...+22°. 

В северных областях местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью +12...+14°, днем +18...+20°. В Черниговской области в днем и ночью дождь, температура воздуха ночью +11...+13°,  днем +18...+20°.

Прогноз погоды на 14.07.2020

Прогноз погоды на 14 июля, фото: meteo.gov.ua

На востоке Украины ожидаются дожди, местами ливни, град, грозы. Ветер усилится до 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°, днем +22...+24°. 

На Полтавщине и Днепропетровщине ухудшение погодных условий, пройдут сильные дожди, ночью +11...+13°, днем +19...+21°.

На юге страны без особых осадков. В Одесской области ночью +15...+17°, днем +24...+26°.  В Херсонской и Николаевской областях ночью +16...+18°, днем +25...+27°. 

В Крыму ясно, ночью +17...+19°, днем +25...+27°.

Погода в Киеве

В столице во вторник дожди не ожидаются, будет прохладно, ночью +12...+14°, днем +18...+19°. Ветер преимущественно северо-западный 7-12 м/с.

В Киевской области без осадков, ночью +11...+13°, днем +19...+21°.

Прогноз погоды на 15.07.2020

Прогноз погоды на 15 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16.07.2020

Прогноз погоды на 16 июля, фото: meteo.gov.ua

15 и 16 июля в Украине прохладный воздух будет продолжать охватывать большинство территории Украины, местами потеплеет до +25...27°.

В среду осадки вероятны в Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Температура воздуха в западных регионах ночью +10...+12°, днем +22...+24°.

На севере будет прохладней, там синоптики обещают ночью +11...+13°, днем +19...+21°. В южных регионах днем до +27°.

Прогноз погоды на 17.07.2020

Прогноз погоды на 17 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 18.07.2020

Прогноз погоды на 18 июля, фото: meteo.gov.ua

Ближе к выходным, 17 и 18 июля потеплеет, дожди пройдут на Правобережье страны. На западе ночью +12...+14°, днем +21...+23°. На востоке и юге Украины ночью +14...+16°, днем +25...+27°.

Как сообщалось,  Запорожье накрыла непогода, прошел сильный ливень и град. Улицы города затопило, местами вода достигала колен.

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Все по теме:

Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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