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Оккупанты запретили Полозову представлять интересы Чубарова в "суде"

Оккупанты запретили Полозову представлять интересы Чубарова в "суде"
Обновлено 00:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер
"Верховный суд" оккупационных "властей" Крыма назначил предварительное "судебное заседание" относительно главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова. Об этом он написал в Facebook.

"На 17 июля 2020 года в оккупационном "верховном суде" Крыма назначено предварительное "судебное" заседание в отношении меня. Разумеется, российские оккупанты меня не известили ни о дате, ни о месте проведения запланированного ими надо мной судилища...", - написал Чубаров.

Глава Меджлиса напомнил, что ранее, еще на уровне следствия адвокату Николаю Полозову было отказано вступить в статус его защитника.

"Искусственные препятствия, создаваемые адвокату Полозову, свидетельствуют о том, что российская оккупационная власть сфабриковала очередное дело, которое, по их замыслу, должно способствовать запугиванию крымских татар в условиях оккупированного Крыма", - отметил он.

Чубаров также добавил, что предварительное "судебное" заседание будет проходить под председательством Васильева Виктора Юрьевича, который до его назначения "судьей верховного суда Крыма" работал на должностях:

  • судьи Северо-Кавказского окружного военного суда,
  • заместителя председателя военного суда Смоленского гарнизона,
  • судьи военного суда воинской части 10514.

"В общем, классический русский каратель, карьера которого, надеемся, закончится на скамье подсудимых Международного трибунала", - резюмировал глава Меджлиса.

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Все по теме:

Россия, Рефат Чубаров, Оккупированный Крым.

Автор:

Телеграф
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