15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

15 июля (2 июля по старому стилю) православные христиане чтут память Святителя Фотия Московского, митрополита Киевского и всея Руси.
Фотий родился в Греции в городе Монемвасия в XIV веке. Свою жизнь с он посвятил служению Богу, уже в молодости принял монашеский постриг, а его духовным наставником стал старец Акакий (впоследствии митрополит Монемвасийский). Когда Акакий был избран митрополитом Монемвасийским и должен был покинуть обитель, Фотий последовал за любимым наставником.
В 1430 году святой Фотий был извещен ангелом о предстоящей кончине и мирно умер в праздник Положения Ризы Богородицы.
Также в этот день на Руси чествовали Берегиню — великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес — поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.
По народным представлениям, древняя богиня Берегиня защищала крестьян от разных напастей, от недородов, охраняла от всякого зла, приносила здоровье, покровительствовала семейной жизни, берегла скот, помогала охотникам и рыбакам. Она была символом двух начал: женского и мужского, водного и земного, человека и природы.
Согласно поверьям, в этот день Берегиня оглядывала сенокосные луга, расположенные по берегам рек, и наполняла травы и цветы целебными силами.
С распространением христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, и в этот день люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Называли праздник также днем Петровой Матки — по имени святого Петра, которого вспоминали незадолго до этого.
Что нельзя делать 15 июля
Ни в коем случае нельзя предаваться лени. Чем больше дел будет сделано, тем благополучнее станет будущее.
Запрещено в этот день ругаться. Любой конфликт необходимо пресекать на корню, в противном случае спорщиков ждут различные беды и неприятности.
Лучше воздержаться от дальних поездок или переездов. Этот день считается очень неблагополучным для таких действий. Лучше перенести их на более позднее время. В противном случае человека могут ждать финансовые неудачи, проблемы с работой и здоровьем.
Также нельзя работать в поле и шить.
Что можно делать 15 июля
Очистительные и омолаживающие процедуры, проведенные сегодня, будут особенно полезны для организма.
Читать заговоры на богатство в доме и снимать порчу.
В этот день стоит заняться делами, любые начинания закончатся успехом.
Приметы на 15 июля
Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде.
Западный ветер подул – жди дождя.
Появление на деревьях первых желтых листочков, предвещает раннюю осень и зиму.
Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.
После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.
На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.
В муравейниках открыты ходы – к ведру, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.
Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к ливню.
Еще в этот день, по поверьям, можно было приворожить возлюбленного. Для этого девушки брали маленькую березовую веточку и тайно клали ее на порог. Когда парень переступал через веточку, совершающая приворот девица подбирала ее и прятала в сухое место, произнося заговор.
По традиции 15 июля на луга выносили вышитые рушники, расстилали их на влажной от росы траве, а после обтирали ими лица. Считалось, что это принесет человеку здоровье и силу.
Впоследствии эти рушники использовали в народных ритуалах – например, при сватовстве или на свадьбе.