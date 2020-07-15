15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В народе 15 июля почитается Сырая Богородица или Берегиня – славянское божество, которую еще называют матерью всех духов и земных богатств, хранительницей, защитницей людей и всего живого. Также православная церковь вспоминает святителя Фотия, митрополита Киевского.

15 июля (2 июля по старому стилю) православные христиане чтут память Святителя Фотия Московского, митрополита Киевского и всея Руси.

Фотий родился в Греции в городе Монемвасия в XIV веке. Свою жизнь с он посвятил служению Богу, уже в молодости принял монашеский постриг, а его духовным наставником стал старец Акакий (впоследствии митрополит Монемвасийский). Когда Акакий был избран митрополитом Монемвасийским и должен был покинуть обитель, Фотий последовал за любимым наставником.

В 1430 году святой Фотий был извещен ангелом о предстоящей кончине и мирно умер в праздник Положения Ризы Богородицы.

Также в этот день на Руси чествовали Берегиню — великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес — поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.

По народным представлениям, древняя богиня Берегиня защищала крестьян от разных напастей, от недородов, охраняла от всякого зла, приносила здоровье, покровительствовала семейной жизни, берегла скот, помогала охотникам и рыбакам. Она была символом двух начал: женского и мужского, водного и земного, человека и природы.

Согласно поверьям, в этот день Берегиня оглядывала сенокосные луга, расположенные по берегам рек, и наполняла травы и цветы целебными силами.

С распространением христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, и в этот день люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Называли праздник также днем Петровой Матки — по имени святого Петра, которого вспоминали незадолго до этого.

Что нельзя делать 15 июля

Ни в коем случае нельзя предаваться лени. Чем больше дел будет сделано, тем благополучнее станет будущее.

Запрещено в этот день ругаться. Любой конфликт необходимо пресекать на корню, в противном случае спорщиков ждут различные беды и неприятности.

Лучше воздержаться от дальних поездок или переездов. Этот день считается очень неблагополучным для таких действий. Лучше перенести их на более позднее время. В противном случае человека могут ждать финансовые неудачи, проблемы с работой и здоровьем.

Также нельзя работать в поле и шить.

Что можно делать 15 июля

Очистительные и омолаживающие процедуры, проведенные сегодня, будут особенно полезны для организма.

Читать заговоры на богатство в доме и снимать порчу.

В этот день стоит заняться делами, любые начинания закончатся успехом.

Приметы на 15 июля

Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде.

Западный ветер подул – жди дождя.

Появление на деревьях первых желтых листочков, предвещает раннюю осень и зиму.

Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.

После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.

На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.

В муравейниках открыты ходы – к ведру, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к ливню.

Еще в этот день, по поверьям, можно было приворожить возлюбленного. Для этого девушки брали маленькую березовую веточку и тайно клали ее на порог. Когда парень переступал через веточку, совершающая приворот девица подбирала ее и прятала в сухое место, произнося заговор.

По традиции 15 июля на луга выносили вышитые рушники, расстилали их на влажной от росы траве, а после обтирали ими лица. Считалось, что это принесет человеку здоровье и силу.

Впоследствии эти рушники использовали в народных ритуалах – например, при сватовстве или на свадьбе.