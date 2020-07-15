Скачать
Среда, 15.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: за сутки в мире зафиксировали свыше 220 тысяч новых случаев COVID-19
Пандемия: за сутки в мире зафиксировали свыше 220 тысяч новых случаев COVID-19
Ситуация на фронте: оккупанты усилили обстрелы, много раненых
Ситуация на фронте: оккупанты усилили обстрелы, много раненых
Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
Удар-молния: гол Малиновского в разгроме над Брешией 6:2 (Видео)
15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
В народе 15 июля почитается Сырая Богородица или Берегиня – славянское божество, которую еще называют матерью всех духов и земных богатств, хранительницей, защитницей людей и всего живого. Также православная церковь вспоминает святителя Фотия, митрополита Киевского.

15 июля (2 июля по старому стилю) православные христиане чтут память Святителя Фотия Московского, митрополита Киевского и всея Руси.

Фотий родился в Греции в городе Монемвасия в XIV веке. Свою жизнь с он посвятил служению Богу, уже в молодости принял монашеский постриг, а его духовным наставником стал старец Акакий (впоследствии митрополит Монемвасийский). Когда Акакий был избран митрополитом Монемвасийским и должен был покинуть обитель, Фотий последовал за любимым наставником.

В 1430 году святой Фотий был извещен ангелом о предстоящей кончине и мирно умер в праздник Положения Ризы Богородицы.

Святитель Фотий Московский

Также в этот день на Руси чествовали Берегиню — великое славянское божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли. Ее нередко представляли в виде белоствольной березы. Поэтому девушки ходили в лес — поклониться этому дереву и попросить счастья в любви.

По народным представлениям, древняя богиня Берегиня защищала крестьян от разных напастей, от недородов, охраняла от всякого зла, приносила здоровье, покровительствовала семейной жизни, берегла скот, помогала охотникам и рыбакам. Она была символом двух начал: женского и мужского, водного и земного, человека и природы.

День Берегини 15 июля

Согласно поверьям, в этот день Берегиня оглядывала сенокосные луга, расположенные по берегам рек, и наполняла травы и цветы целебными силами.

С распространением христианства образ Берегини смешался с образом Богоматери, и в этот день люди чествовали «Матушку Сырую Богородицу». Называли праздник также днем Петровой Матки — по имени святого Петра, которого вспоминали незадолго до этого.

Что нельзя делать 15 июля

  • Ни в коем случае нельзя предаваться лени. Чем больше дел будет сделано, тем благополучнее станет будущее.

  • Запрещено в этот день ругаться. Любой конфликт необходимо пресекать на корню, в противном случае спорщиков ждут различные беды и неприятности.

  • Лучше воздержаться от дальних поездок или переездов. Этот день считается очень неблагополучным для таких действий. Лучше перенести их на более позднее время. В противном случае человека могут ждать финансовые неудачи, проблемы с работой и здоровьем.

  • Также нельзя работать в поле и шить.

Поездка

Что можно делать 15 июля

  • Очистительные и омолаживающие процедуры, проведенные сегодня, будут особенно полезны для организма.

  • Читать заговоры на богатство в доме и снимать порчу.

  • В этот день стоит заняться делами, любые начинания закончатся успехом.

Приметы на 15 июля

  • Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде.

  • Западный ветер подул – жди дождя.

  • Появление на деревьях первых желтых листочков, предвещает раннюю осень и зиму.

Летнее поле

  • Утром по воде туман стелется – к хорошей погоде.

  • После дождя быстро подсыхает асфальт – к затяжной непогоде.

  • На кончиках листьев травы появилась роса – к осадкам.

  • В муравейниках открыты ходы – к ведру, а вот если днем муравьев не видно, то будет дождь.

  • Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к ливню.

Еще в этот день, по поверьям, можно было приворожить возлюбленного. Для этого девушки брали маленькую березовую веточку и тайно клали ее на порог. Когда парень переступал через веточку, совершающая приворот девица подбирала ее и прятала в сухое место, произнося заговор.

По традиции 15 июля на луга выносили вышитые рушники, расстилали их на влажной от росы траве, а после обтирали ими лица. Считалось, что это принесет человеку здоровье и силу.

Впоследствии эти рушники использовали в народных ритуалах – например, при сватовстве или на свадьбе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый глава НБУ: Зеленский пообещал МВФ до конца недели определиться с кандидатом
02 Итоги 14 июля: ВР узаконила игорный бизнес, повышение стипендий детям-сиротам и коронавирус в Украине
03 Новый председатель нацкомиссии по делам ЮНЕСКО: кого назначил Зеленский
04 Разумков о кандидатуре главы НБУ: Вопрос должен быть закрыт до конца недели
05 День взятия Бастилии: Зеленский поздравил Францию с праздником
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Чехии вторая за неделю масштабная авария на железной дороге: столкнулись грузовой и пассажирский поезда
В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда
Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США
Не коронавирусом единым: бубонная чума уже в США
Дело Гандзюк: Мангеру продлили арест
Дело Гандзюк: Мангеру продлили арест
Работает на свете и гравитации: &quot;искусственный полип&quot; сможет очистить воду от микропластика
Работает на свете и гравитации: "искусственный полип" сможет очистить воду от микропластика
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь