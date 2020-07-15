У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Происхождение такого благородного, красивого имени как Арсений (Арсен) своими корнями уходит в Древнюю Грецию и Византию. Значение имени в переводе с греческого означает «решительный», «отважный», «мужественный», «сильный», «зрелый».

Характер Арсения спокойный, уравновешенный и достаточно застенчивый. Его мягкость и душевный нрав ценят высоко друзья и близкие. Круг общения разнообразен, но настоящих приятелей очень мало. Он безумно любит животных и в детстве часто просит купить ему кошку или собаку.

Тайна имени Арсений скрывает романтичную, утонченную натуру. Мальчику свойственно мечтать, и он обладает богатым воображением. В школьные годы учителя выделяют его как самого лучшего при написании сочинений.

Тонкий мир обладателя имени Арсений хрупок. Его легко можно обидеть даже одним оскорбительным словом, следствием чего в будущем становится замкнутость. Отрицательная черта характера – отсутствие решимости, невозможность постоять за себя в конфликтных ситуациях и неспособность совершить подвиг ради своих близких.

Зимнего Арсения характеризует смелость, находчивость, подвижность. Причиной сложного и противоречивого характера выступает упрямство. Мужчина, рожденный в осеннее время, очень хитрый, продуманный и расчетливый. Он очень трудолюбив и требователен к себе. Бывает так, что судьба родителей обладателя этого имени повторяется у их сына. Рожденному летом присущ скрытный характер. Он неразговорчив, замкнут, часто сталкивается с проблемами в личной жизни и в карьере. Предпочитает в компаниях больше слушать, чем принимать участие в дискуссии.

Арсений обожает все, что связано с творчеством и искусством: кино, музыку, поэзию. Часто выступает коллекционером редких книг, старинных икон, монет. Поклонник многих видов спорта.

Так как Арсений натура утонченная, выбор профессии зачастую падает на творческие направления. Также из него может выйти отличный специалист в области медицины, учебы. Ему подходит профессия юриста, художника, конструктора, спортивного тренера, ветеринара, писателя. Некоторые представители имени отдают предпочтение служению Богу. Могут достичь высот в бизнесе, хотя первоначальной цели заработать много денег – нет.

Арсений склонен к сердечным заболеваниям и воспалениям кишечного тракта. Для профилактики стоит применять рыбий жир, пищевые ферменты, употреблять в пищу рис. Вспыльчивость может привести к срыву, навредить сердцу. Ранимый характер часто вызывает депрессии. В стрессовых ситуациях страдает бессонницей, возможно раннее облысение.

В семейной жизни обладатель этого имени недостаточно внимательный супруг. В отношениях, кроме чувственной привязанности, ищет всегда интеллектуальную взаимосвязь с будущей женой и вступает в брак с простой, доверчивой девушкой. Стабильность и устойчивость союза зависит в большей мере от него. Арсению важно основывать отношения на доверии и разделять совместные интересы в искусстве. Если этого нет, то и гармония не присутствует, и пара распадается. Очень долго выбирает спутницу для второго брака. Сильно любит своих детей.

Поздравления:

Дорогой Арсений!Сердечно поздравляю тебя с днем твоего небесного Покровителя, с праздником именин. Я хочу пожелать, чтоб твой невидимый защитник оберегал тебя от разных бед и напастей, чтоб направлял тебя на верный путь, не давал грустить, чтоб отгонял от тебя глупые и не нужные мысли. А также, чтобы ты почаще улыбался, ведь когда ты улыбаешься, твой святой Покровитель светится от счастья и этот свет отражается у тебя в глазах. Пусть он хранят тебя всю жизнь! Будь счастлив!

В этот чудный день принимай скорее поздравленья, Арсений, ведь сегодня у тебя именины! Я желаю тебе сохранить в себе те струнки души, которые создают прекрасную мелодию. Эта мелодия – сочетание мужественности, образованности, трудолюбия, доброты, заботы и красоты сердца! Пусть Ангел хранит тебя от бед и наполняет жизнь светом!

Зазвенел с утра будильник,

Наш Арсений — именинник.

Принесем ему мы сок

И расскажем поздравок.

Мы любимому Арсюшке

Потягаем чуть-чуть ушки,

Чтобы рос большим и сильным,

Образованным и стильным,

Добрым, ласковым, красивым,

И здоровым, и счастливым,

Крепким, умным пареньком.

Чтоб и глазки — с огоньком!

Желаем сегодня Арсению

Добра, настроенья весеннего,

Успеха во всех начинаниях,

Пусть радость придёт долгожданная!

Быть сильным духовно, физически,

Характер иметь героический,

Стать крайне богатым финансово

И жить очень долго и счастливо!

Сквозь столько много поколений,

Есть имя редкое — Арсений.

Оно полно добра и силы,

Его всегда судьба любила.

Пусть мужество твое крепчает,

А вечер встретит теплым чаем.

И радуга вдруг заискрится,

А в жизни — светлая страница.

Мужественный наш Арсений! В этот день мы поздравляем тебя с именинами и днем твоего Ангела! Пусть он хранит тебя от бед, освещая твой жизненный путь. Пусть небо будет снисходительным к твоим ошибкам и всегда дает шанс их исправить! Будь надежным, верным и преданным и с честью носи свое прекрасное имя!

Дорогой Арсений, поздравляю!

Что тебе сегодня пожелать?

Вдохновенье чтобы наполняло,

Не пришлось чтобы скучать,

Чтоб на всех фронтах победы

Приносили лавры и почет,

Окружали счастья чтоб букеты

И чтоб рос, конечно же, доход.

Всегда, в любую пору года,

Какая б не была погода,

Пусть будет каждый день, Арсений,

Заряжен радостью весенней,

Чтоб вдохновляющая сила

Тебя повсюду находила,

Чтоб был ты в жизнь всегда влюбленный,

И свет во всём горел зелёный.