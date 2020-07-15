Минздрав: В Украине продлят карантин, но условия изменят

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине не позволяет отказаться от ограничительных мер. В Минздраве готовят проект постановления, которым карантин продлят еще минимум на месяц.

В связи с эпидемией коронавируса в Украине планируют еще на месяц продлить карантин, Минздрав готовит соответствующий проект постановления.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью РБК-Украина.

"У нас 31 июля заканчивается карантин. Из-за той эпидемической ситуации, которая сейчас есть, мы не можем отказаться от ограничительных мер. Поэтому мы будем продлевать", - пояснил глава Минздрава.

По словам Степанова, Минздрав предлагает внести коррективы в правила адаптивного карантина.

Ранее, в СМИ появилась информация, что Кабмин уже на следующей недели планирует продлить карантинные ограничения.

Как сообщалось, в Украине наблюдается рост количества заболевших. Так, за минувшие сутки выявили еще 836 больных. При этом суточное количество выздоровевших от COVID-19 (977) продолжает превышать число заболевших.

Больше всего коронавирусную болезнь диагностировали во Львовской области - 171 случай. На втором месте по заболеваемости - Киев, на COVID-19 в столице за последние сутки заболели 147 человек.