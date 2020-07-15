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Когда в Украине отмечают День бухгалтера: традиции праздника

Когда в Украине отмечают День бухгалтера: традиции праздника
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Работа бухгалтера сама по себе очень рутинная. Изучение финансовых документов и ведение бухгалтерии отнимает колоссальное количество сил и времени. Иногда, особенно в конце месяца, квартала, года, в финансовых отделах часто возникает повышенное напряжение. Однако ежегодно существуют особые дни, в которые у всех нас есть возможность оценить и выразить свою благодарность тем, кто занимается этим нелегким трудом.

Официальное профессиональный праздник наших бухгалтеров - День бухгалтера, имеет ежегодный характер и отмечается в Украине на основании датованного 18-го июня 2004 года Указом Президента Украины за номером 662/2004. Дата праздника была установлена - 16-го июля, так как именно в этот день в суверенной Украине, в 1999 году приняли закон Украины, где были закреплены основные положения "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

Говоря по сути, профессия бухгалтера уважаемый во многих странах. О престиже этой профессии свидетельствует также и наличие Международного дня бухгалтера, который отмечается 10 ноября. На ряду с этим существует также региональные праздничные Дни бухгалтера, которые устанавливаются государственными учреждениями в некоторых областях на местном уровне. Все это совсем не ажиотаж, возникший на волне современного развития и экономического прогресса, ведь основные управленческие задачи бухгалтерского учета - это сбор и обработка достоверной и максимально полной информации о деятельности опекаемого хозяйствующего субъекта, в свою очередь преследует не только ведения правильной налоговой отчетности и финансового контроля, но и жизненно необходимо для принятия решений, основанных на экономическом анализе этих данных. На сколько эти решения будут верными, на столько хозяйствующий субъект будет чувствовать себя уверенно и спокойно не только сегодня, но и в ближайшей перспективе, на столько его деятельность будет успешной и приносить пользу, ему, его сотрудникам и его клиентам и не только с простой финансовой точки зрения, но и с социальной. Ключевым звеном всего этого наш неутомимый бухгалтер, в День которого мы обязательно поспешим выразить свою глубокую благодарность.

Этот праздник в Украине отмечают преподаватели, студенты и, конечно же аудиторы, бывшие и действующие сотрудники различных частных и госорганизаций. Эта профессия появилась еще 6000 лет назад, и сегодня невозможно представить работу успешного предприятия без хорошего бухгалтера.

15 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

Международный день бухгалтера празднуется во всем мире 10 ноября. Таким образом у украинских бухгалтеров есть возможность отмечать этот праздник два раза в году. 

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Праздник, День бухгалтера.

Автор:

Телеграф
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