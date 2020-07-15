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Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад

Исследование ученых КПИ: Когда COVID-19 в Украине пойдет на спад
Обновлено 17:02 Сегодня Телеграф
Исследователи проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Всемирного центра данных по геоинформатике и устойчивому развитию при КПИ им. Игоря Сикорского опубликовали результаты последнего прогноза по распространения эпидемии коронавируса в Украине до конца 2020 года. Ученые прогнозировали начало тенденции медленного угасания эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на странице КПИ в Фейсбуке.

На странице КПИ в Фейсбуке подчеркнули, что исследования указывают на повышение мобильности у населения, а соотношение количества тестирований прямопропорциональное количеству обнаруженых больных.

Также сообщалось, что в мае текущего года участники проекта "ФОРСАЙТ COVID-19" Всемирного центра данных "Геоинформатика и устойчивое развитие" при КПИ им. Игоря Сикорского давали прогноз на возможное начало спада пандемии COVID-19 на 3 декаду мая.

Ранее сообщалось, что Европейский совет ввел временные исключения в законодательстве по контролю над использованием генетически модифицированных организмов. Такие послабления должны ускорить разработку вакцины от COVID-19, сообщает Совет ЕС.

Японские ученые получили антитела, нейтрализующие COVID-19

Напомним, в США, в штате Колорадо обнаружили белку, инфицированную бубонной чумой. Инфицированное животное обнаружили в субботу. Об этом сообщает телеканал ABC.

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Все по теме:

Исследования, КПИ, Пандемия, Коронавирус, 20, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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