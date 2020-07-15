Время рекордов: Полмиллиарда долларов в 30 км дороги

18 июня Укравтодор объявил крупнейший тендер в своей истории - 12,58 миллиардов гривен на строительство 30-километрового участка автомагистрали Н-31 Днепр-Решетиловка. Чтобы чужие сюда даже не совались - создали новую дискриминационную заточку: доход фирмы-участника в 2019 году должен был быть не менее трети тендера, то есть 3,77 млрд грн. А такие цифры среди украинских дорожников есть только в "Автомагистрали-Юг" и "Онур".

Однако это не единственная чрезвычайное обстоятельство в этих торгах. Сумма, выделенная на строительство дороги, в шесть раз больше годового бюджета Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц во время войны с РФ. И кажется эта сумма такая большая не только потому, что строить большую дорогу. Но и потому, что в смету зашита гигантская маржа.

Президент Владимир Зеленский недавно в видеообращении к дальнобойщиков сказал, что стоимость километра дороги в Украине составляет около $ 1 млн. Однако если разделить ожидаемую стоимость тендера на длину новой дороги, то получим 420 млн грн за километр, или $ 16 млн. И это не только потому, что дорога шире и строительство затратнее, чем представляет себе Зеленский.

На фейсбук-странице Укравтодора под этим постом пользователи упрекнули дороговизне строительства. Укравтодоривци объяснили, что в цену дороги входит не только сама дорога, но и куча искусственных сооружений и выкуп земли. С учетом этих данных попробуем точнее посчитать адекватность цены тендера 12,57 млрд грн.

Что входит в стоимость подряда?

Длина цементно-бетонной дороги составляет 29 500 метров. Согласно тендерной документации, также должны построить такие искусственные сооружения:

одна эстакада через реку Орель длиной 590 метров

шесть путепроводов по 357 метров

два скотопрогоны по 102 метра

одиннадцать путепроводов для с / х техники по 517 метров

28 водопропускных сооружений

4 транспортные развязки в разных уровнях.

Сколько стоило строительство аналогичных конструкций в подрядах Укравтодора?

Конечно, полностью одинаковых мостов не бывает. Поэтому возьмем для сравнения одни из самых дорогих объектов в системе Укравтодора за последние годы, и наиболее похожи - то есть объекты той же трассы Н-31 на участке в соседней Полтавской области.

Схема транспортной развязки на трассе Н-31

Строительство сложной многоуровневой транспортной развязки там стоило 372 490 000 грн, то есть на четыре развязки пойдет в 1500000000 грн.

Строительство путепровода через железную дорогу на дороге Н-31 обошлось в 128 560 000 гривен. То есть 17 щляхопроводив, небольшие скотопрогоны и водопропускные сооружения потянут на 2200000000 грн.

Строительство эстакады длиной 519 метров в обход Полтавы вместе с пятикилометровой участком дороги заказывали «Onur» по 1,98 миллиардов гривен. По оценке, которую «Наши деньги» получили от участников рынка, эстакада длиной 590 метров может стоить около 1 млрд грн.

Таким образом получается, что с общей стоимости тендера 12600000000 грн на вышеуказанные искусственные сооружения приходится 4700000000 грн.

Остальные 7900000000 грн приходится собственно на строительство дороги. То есть один километр дороги будет стоить 270 млн грн, или $ 10 млн. Это невероятные деньги для дорожного рынке Украины. Поэтому попробуем найти разумное объяснение перед тем, как перейти к коррупционным подозрений.

На что еще могут пойти миллиарды?

Согласно документации, в цену тендера также включены расходы на проведение авторского надзора за объектом, научно-техническое сопровождение строительства, услуги инженера-консультанта и прочее. По оценке экспертов «НГ», это может стоить до 5% от сметы - 0600000000 грн. Если вычесть их общей суммы, то получим 250 млн грн за километр дороги. То есть и эти расходы не объясняют общей цены.

Поэтому вернемся к общению Укравтодора в фейсбуке и вспомним еще одну статью расходов, которую нам предлагают в качестве объяснения цены в цену подряда входит выкуп земель частной собственности по которым будет проходить автомагистраль, а также победитель должен обеспечить возмещение убытков землепользователям.

Справка:

Согласно закону «Об отчуждении земельных участков частной собственности для общественных нужде» принудительное отчуждение участка происходит с последующей полной компенсацией его стоимости, а также стоимости жилого дома и других расположенных на нем сооружений и насаждений. Это осуществляется исключительно для строительства линейных объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, и только в случае, когда строительство указанных объектов на определенном участке является оптимальным вариантом с экономической, технологической, социальной и экологической точки зрения. Кроме того, соответствующее решение должен принять суд.

В тендерной документации нет четкой информации о том, сколько средств из 12 млрд на это предусмотрено, сколько земли должно быть выкуплено, каким образом она будет оцениваться и прочее. Более того, неизвестно также, каким образом участник тендера еще до своей победы на торгах должен вычислить, сколько денег нужно на выкуп земли и на компенсацию убытков землепользователям и судебные процессы в случае несогласия землевладельцев.

Поэтому подведем итоги, основываясь на тех фактах, которые уже есть.

На 30 км дороги потратят почти полмиллиарда долларов.

Само полотно дороги будет стоить рекордную цену в истории Украины: $ 10 млн за км.

Право освоить эти огромные деньги получат только две компании.

И последнее. Укравтодор Зеленского втрое превзошел Укравтодор Порошенко. Потому решил закопать больше 12 млрд гривен в 30-километровый участок Н-31 в Днепропетровской области. Тогда как предшественники протендерилы аналогичные 12 млрд гривен на строительство втрое большего участка - 80 километров этой же трассы с кучей аналогичных искусственных сооружений и мостов в соседней Полтавской области.

Похоже, что между строками тендерной документации «Укравтодора» угадывается строительство еще одного малозаметного скотопрогону. На этот раз - для налогоплательщиков.