Пост главы НБУ: появился новый кандидат

Кирилл Шевченко Председатель правления "Укргазбанка" стал кандидатом на пост главы НБУ. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Железняк опубликовал на своей странице в Фейсбуке фото повестки для внеочередного заседания комитета по вопросам финансов, на котором один из пунктов является проект постановление о назначении Кирилла Шевченко главой НБУ.

Данный документ проекта постановления еще не обозначили номером и не опубликовали на сайте парламента.

Напомним, что 1 июля Яков Смолий объявил, что подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию из-за систематического политического давления.

2 июля Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об увольнении Смолия. Вначале его должен был рассмотреть финансовый комитет, возглавляемый нардепом от "Слуги народа" Даниилом Гетманцевым. После этого вопрос увольнения был вынесен на рассмотрение в зал.

3 июля Верховная Рада в пятницу поддержала постановление об отставке главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

14 июля Президент Украины пообещал главе МВФ до конца недели предложить ВР нового руководителя Нацбанка. Данное заявление появилось на странице главы государства в Twitter.

Также сообщалось, что Президент Украины представит нового главу НБУ в четверг, 16 июля на заседании фракции "СН". Об этом сообщила замруководителя фракции "СН" Евгения Кравчук.