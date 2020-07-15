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Полиция рекомендует: плейлист для безопасного вождения

Полиция рекомендует: плейлист для безопасного вождения
Обновлено 23:39 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук
Патрульная полиция отобрала 40 песен, которые способствуют безопасному вождению.

"С 1 июня в Украине заработала система видеофиксации дорожного движения. Уже за первые сутки она зарегистрировала 57 880 случаев превышения скорости. Музыкальная подборка на YouTube Music от патрульной полиции поможет водителям соблюдать ПДД подсознательно", - отметили в Нацполиции. 

Правоохранители отмечают, что исходя из результатов исследования International Journal of Environmental Research and Public Health, музыка с темпом менее 100 ударов имеет свойство положительно влиять на стиль вождения.  

В полиции добавили, что слушая эту музыку за рулем, водители чаще придерживаются установленного скоростного режима, а также менее склонны совершать опасные маневры. 

Всего в трэклисте 40 песен, среди которых композиции от Onuka, Бумбокс и Один в каноэ. Послушать плейлист можно на сервисе  YouTube Music 

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Все по теме:

Музыка, Вождение, Нацполиция.

Автор:

Телеграф
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