Полиция рекомендует: плейлист для безопасного вождения

Патрульная полиция отобрала 40 песен, которые способствуют безопасному вождению.

"С 1 июня в Украине заработала система видеофиксации дорожного движения. Уже за первые сутки она зарегистрировала 57 880 случаев превышения скорости. Музыкальная подборка на YouTube Music от патрульной полиции поможет водителям соблюдать ПДД подсознательно", - отметили в Нацполиции.

Правоохранители отмечают, что исходя из результатов исследования International Journal of Environmental Research and Public Health, музыка с темпом менее 100 ударов имеет свойство положительно влиять на стиль вождения.

В полиции добавили, что слушая эту музыку за рулем, водители чаще придерживаются установленного скоростного режима, а также менее склонны совершать опасные маневры.

Всего в трэклисте 40 песен, среди которых композиции от Onuka, Бумбокс и Один в каноэ. Послушать плейлист можно на сервисе YouTube Music