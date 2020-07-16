Снижение уровня детской вакцинации: ВОЗ и ЮНИСЕФ бьют тревогу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) выразили беспокойство касаемо снижения уровня детской вакцинации, происходящем на фоне пандемии COVID-19 и участившихся перебоев с доставками жизненно-важных препаратов.

"ВОЗ и ЮНИСЕФ выразили обеспокоенность информацией о снижении количества детей в мире, имеющих доступ к жизненно необходимым вакцинам", - отмечается в совместном заявлении организаций.

Как отмечается, перебои с доставкой вакцин поставили под угрозу "завоеванный тяжелым трудом прогресс в распространении широкого диапазона вакцин для большого количества детей и подростков".

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейсус отметил, что пандемия COVID-19 ставит под угрозу прогресс в иммунизации населения планеты.

"Страдания и смерть, вызванные нехваткой у детей обычной иммунизации, могут привести к более масштабным последствиям, чем сама пандемия", - заявил он.

За время пандемии в мире зафиксировано 13,5 миллионов случаев заражения коронавирусом, 583 тысячи человек умерли. Почти 8 миллионов заболевших смогли победить инфекцию.