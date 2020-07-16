Без теста и карантина: Болгария открыла границы для украинцев

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Болгарии на странице в Facebook.
"Решением правительства Болкарии от 15 июля 2020 года, в стране продлено действие чрезвычайной эпидемиологической ситуации до 31 июля 2020 года. Вместе с тем, согласно решению министра здравоохранения РБ от 15 июля 2020 года № РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешен въезд на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - сказано в сообщении.
Помимо Украины в список попали:
ПЦР-тест не требуется для лиц, прибывающих в Болгарию из государств-членов ЕС (за исключением Швеции и Португалии), Великобритании, а также стран согласно Шенгенскому соглашению.