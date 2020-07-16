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Без теста и карантина: Болгария открыла границы для украинцев

Без теста и карантина: Болгария открыла границы для украинцев
Обновлено 02:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Правительство Болгарии приняло решение о продлении чрезвычайной эпидемиологической ситуации до конца июля. Тем не менее Минздрав страны разрешил въезд для украинцев без тестирования и прохождения обязательного карантина.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Болгарии на странице в Facebook.

"Решением правительства Болкарии от 15 июля 2020 года, в стране продлено действие чрезвычайной эпидемиологической ситуации до 31 июля 2020 года. Вместе с тем, согласно решению министра здравоохранения РБ от 15 июля 2020 года № РД-01-405, начиная с 16 июля гражданам Украины разрешен въезд на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и без теста на коронавирус", - сказано в сообщении. 

Помимо Украины в список попали:  

  • Исландия,
  • Норвегия,
  • Швейцария,
  • Лихтенштейн,
  • Сан-Марино,
  • Андорра,
  • Монако
  • Ватикан,
  • Алжир,
  • Австралия,
  • Канада,
  • Грузия,
  • Япония,
  • Марокко,
  • Новая Зеландия,
  • Руанда,
  • Республика Корея,
  • Таиланд,
  • Тунис,
  • Уругвай.

ПЦР-тест не требуется для лиц, прибывающих в Болгарию  из государств-членов ЕС (за исключением Швеции и Португалии), Великобритании, а также стран согласно Шенгенскому соглашению. 

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Все по теме:

Болгария, Туризм, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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