Вопросы общественной безопасности: Венедиктова анонсировала совещание в ОГП

В четверг в Офисе генпрокурора состоится заседание глав правоохранительных органов относительно вопросов общественной безопасности.

Об этом заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время заседания парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

"16 июля руководители правоохранительных органов проведут координационное совещание, которое будет касаться общественной безопасности, безопасности на улицах, количества оружия, которое есть на улицах", - заявила Венедиктова.

В сообщении, обнародованном ОГП в Telegram, начало совещания назначено на 12:30.

Отмечается, что кроме Венедиктовой на заседании будут присутствовать глава МВД Арсен Аваков, председатель Службы безопасности Иван Баканов, глава Национальной полиции Игорь Клименко, исполняющий обязанности директора ГБР Александр Соколов, а также начальник Военной службы правопорядка в ВСУ Игорь Криштун.