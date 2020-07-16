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16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
07:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
По народным приметам, 16 июля – несчастливый день. Лучше не начинать в это время никаких новых дел, да и вообще следует быть осторожным.

В народе день прозвали маковым, потому что в этот период сеяли мак. Это растение с давних пор применяли в кулинарии, народной медицине и магии. Считается, что особенно хорошо мак растет на полях битв. Существовало предание, что кровь погибших воинов поднимается из земли и превращается в кровавые маковые цветы, которые просят живых молиться об упокоении грешных душ погибших. В некоторых местах мак называли цветком-приведением, и детям не разрешали гулять в местах, где он растет. Связанно это с боязнью того, что растение может высасывать человеческую кровь.

В былые времена верили, что мак способен противодействовать нечистой силе. Это верование объясняется тем, что растение обладает снотворным свойствам, т.е. может усыпить враждебных человеку духов.

Мак активно используется в народной медицине. Препаратами, изготовленными на его основе, лечат кашель, диарею, дизентерию, патологии мочеполовой системы. Используют растение и в кулинарии. Его семенами посыпают хлебобулочные изделия. Ещё из семян готовят маковое масло и начинку для рулетов и пирогов.

Праздник 16 июля

Кроме того, семена дикого мака являются мощным оберегом. Их желательно освятить в церкви в Медовый спас (14 августа), а потом всегда носить с собой. Это убережет вас от неприятностей и несчастных случаев. Если этими зернами обсыпать дом, то это защитит его от всяких бесовских хитростей и наваждений.

Раньше мак сыпали в обувь новобрачным, чтобы оградить их от ведьм и колдунов. По легенде, пока ведьма не пересчитает все маковые зерна, она не сможет навредить молодым. В южной Руси с помощью зёрен мака вызывали дождь. Их бесчисленное количество в народе связывали с дождевыми каплями. Во время засухи маковые семена сыпали в один, три или девять колодцев.

Из-за большого количества зерен в народе мак считался символом изобилия и богатства. Зернышки смешивали с куриным кормом в надежде, что птица будет лучше нестись. Сегодня растение используют при изготовлении оберегов, для гадания и как средство для заклинаний.

16 июля отмечаются такие праздники:

  • День бухгалтера Украины

  • Всемирный день змей

Что не рекомендуется делать 16 июля:

  • Кушать мясо и молочные продукты.

  • Работать по хозяйству.

  • Отправляться в поездки.

  • Злиться, раздражаться, ругаться и унывать.

Приметы и запреты на 16 июля

Приметы и поверья

  • Мокий и Демид в поле стоят.

  • Мокий землю мочит, а Демид на стогу стоит.

  • Мокий поля орошает, а Демид с сеном убрать поспешает.

  • Паук выходит из гнезда и ткет новую длинную паутину - к хорошей погоде.

  • Перед ненастьем собака много спит и мало ест, катается по земле или роет лапами землю.

  • Комары летают роем - к хорошей погоде.

У кого именины 16 июля?

Именины сегодня празднуют Александр, Анатолий, Василий, Иоанн, Константин, Марк, Никодим, Филипп.

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Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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