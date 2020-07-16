Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Кирилл Шевченко - новый глава Нацбанка
Верховная Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
Рада собралась на заседание: онлайн-трансляция (Видео)
ФИФА обновила рейтинг сборных: Украина входит в топ-25
ФИФА обновила рейтинг сборных: Украина входит в топ-25
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать
Новолуние в июле 2020 года: что категорически нельзя делать

КСУ взялся за рассмотрение конституционности "антиколомойского" закона

КСУ взялся за рассмотрение конституционности "антиколомойского" закона
12:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Большая палата Конституционного суда начала рассматривать дело по представлению 64 народных депутатов Украины.

Конституционный суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности».

Сегодня Большая палата КС на пленарном заседании в форме письменного производства начала рассмотрение дела по конституционному представлению 64 народных депутатов Украины относительно конституционности отдельных положений Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности» и закона в целом, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона.

Судья-докладчик Александр Касминин отметил, что авторы представления считают, что оспариваемыми положениями указанных законодательных актов Национальному банку Украины, Фонду гарантирования вкладов физических лиц и связанным с ними государственным учреждениям предоставлены преимущества по обжалованию их распорядительных актов перед другими участниками судебного процесса.

На сайте Рады появился президентский законопроект о судебной реформе

Кроме того, по мнению народных депутатов, изменениями, внесенными законом, нивелированы принцип верховенства права, основы состязательности и равенства участников судебного процесса, и таким образом нарушено право на справедливый суд и эффективную судебную защиту истцов по делам относительно обжалования указанных распорядительных актов.

Председатель суда Александр Тупицкий сообщил, что дальнейшее рассмотрение будет проходить на закрытой части пленарного заседания.

Как известно, 13 мая Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№2571-д).

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает неотвратимость процесса вывода банка с рынка, поскольку соответствующее решение НБУ нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

Малюська: Минюст не будет ждать решения КСУ, чтобы изменить закон о люстрации

В то же время документ четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

Еще во время рассмотрения законопроекта в первом чтении некоторые депутаты и эксперты называли его неконституционным и противоречащим многим действующим законам.

11 июня в Конституционный суд поступило представление 64 народных депутатов относительно соответствия Конституции Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности», его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Банк, Закон, КСУ.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
02 16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 "Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
04 Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
05 Сколько получают прокуроры в ОГП: Венедиктова назвала цифры
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Лето снова &quot;занимает позиции&quot;: в Украину вернется 30-градусная жара
В Украину вернется 30-градусная жара
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках
День бухгалтера 16 июля: поздравления в стихах и открытках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь