Еще одна туристическая страна отменила карантин для украинских туристов

С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Республика Болгария отменила 14-дневный карантин для украинских туристов.

"С сегодняшнего дня Республика Болгария открывает свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирования на COVID-19 по прибытию", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в "Телеграм-канале" в четверг.

При этом он отметил, что при возвращении из Болгарии для граждан Украины самоизоляция/обсервация также не нужны.

Как сообщалось, в Евросоюзе планирую сократить список стран "зеленой зоны" до 13, из-за новых вспышек COVID-19 собираются исключить Черногорию и Сербию.