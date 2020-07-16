Скачать
Четверг, 16.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности
Верховная Рада проголосовала за нового вице-премьера по промышленности
Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится
Украину поделят на четыре карантинные зоны: что изменится
Динамо - Заря: кто фаворит матча
Динамо - Заря: кто фаворит матча
В Эфиопии нашли инструмент, которому 1,4 млн лет (Фото)
В Эфиопии нашли инструмент, которому 1,4 млн лет (Фото)

Еще одна туристическая страна отменила карантин для украинских туристов

Еще одна туристическая страна отменила карантин для украинских туристов
Обновлено 16:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
С 16 июля граждане Украины смогут въехать в Болгарию без прохождения двухнедельного карантина и без теста на коронавирус.

Республика Болгария отменила 14-дневный карантин для украинских туристов.

"С сегодняшнего дня Республика Болгария открывает свои границы для украинских туристов без прохождения 14-дневного карантина и тестирования на COVID-19 по прибытию", - написал министр инфраструктуры Владислав Криклий в "Телеграм-канале" в четверг.

При этом он отметил, что при возвращении из Болгарии для граждан Украины самоизоляция/обсервация также не нужны.

Как сообщалось, в Евросоюзе планирую сократить список стран "зеленой зоны" до 13, из-за новых вспышек COVID-19 собираются исключить Черногорию и Сербию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болгария, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пьяное ДТП с Михаилом Ефремовым: родственники погибшего требуют баснословную сумму
02 16 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
03 Кто такой Кирилл Шевченко: биография и интересные факты
04 Глава аппарата ВР написал заявление об отставке
05 "Мы не котята, мы сторожевые псы": Вятрович призывает людей собраться у Рады в защиту украинского языка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Зарплаты медиков: каких повышений стоит ждать 1 сентября
Еще одна туристическая страна отменила карантин для украинских туристов
Еще одна туристическая страна отменила карантин для украинских туристов
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
COVID-19 забрал жизни 586 890 человек
Все до мельчайших деталей: представлен трейлер &quot;DIRT 5&quot; (Видео)
Все до мельчайших деталей: представлен трейлер "DIRT 5" (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь