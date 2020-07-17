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17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 08:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
17 июля Православная церковь чтит память святителя Андрея Критского, а также иконописца Андрея Рублева. В народе его прозвали Наливой, потому что к его дню на полях наливались (то есть созревали) озимые культуры.

Святой Андрей Рублев родился в семье ремесленников, но еще в юние годы принял монашеский постриг.

Бог наделил святого художественным даром. Андрей Рублев украшал росписью православные храмы, среди которых знаменитые Троицкий, Благовещенский и Успенский соборы.

Святой Андрей

В народном календаре этот день называли Андрей Налива, так как в этот период наливались овсяные колосья. Середина июля часто была засушливой, поэтому люди с нетерпением ждали дождя. По поверью «андреевский» дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.

На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу. Прежде чем приступить к трапезе, необходимо накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряженной работы во время жатвы и уборки хлеба. Чтобы лошади в течение года не болели, им давали дышать паром от сваренной овсяной шелухи.

Если же девушка хочет замуж выйти в ближайшее время, то необходимо сварить овсяный кисель, съесть его и облизать миску.

Поле

17 июля считалось опасным днем. По народным поверьям, не стоило предпринимать ничего нового.

Что нельзя делать 17 июля

  • В древние времена люди верили, что в Налив нельзя оставлять детей одних дома. Темные силы напугают ребенка или нашлют болезни.

  • А вот взрослых недуг может настигнуть из-за ругательств. Причем речь идет не только о сквернословии, но и о негативных высказываниях (типа зависти или ревности).

  • Не рекомендуется совершать покупки 17 июля. Ничего страшного не случится, просто все приобретенное в этот день быстро выйдет из строя или разонравится.

  • Не стоит отдавать в ремонт обувь. Особенно если вам предстоит путешествие. Считается, что в противном случае в поездке может случиться несчастье.

  • Ни в коем случае нельзя брать или давать деньги в долг. Иначе вы обрекаете себя на финансовые трудности.

Что можно делать 17 июля

  • Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведенные в этот день, будут успешны.

  • Большую часть времени посвятите работе – результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.

  • Если девушка хочет выйти замуж, ей нужно приготовить овсяный кисель и съесть его полностью.

Приметы на 17 июля

  • Большое число облаков говорит о том, что скоро потеплеет.

  • Если на деревьях в этот день начинают появляться первые желтые листья, значит, осень будет ранней.

  • Если куры укрываются от дождя – плохая погода будет долгой.

  • Обилие лесных ягод сулит холодную и долгую зиму.

  • Много ос кружат в саду – к лютой и долгой зиме.

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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
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