17 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

17 июля Православная церковь чтит память святителя Андрея Критского, а также иконописца Андрея Рублева. В народе его прозвали Наливой, потому что к его дню на полях наливались (то есть созревали) озимые культуры.

Святой Андрей Рублев родился в семье ремесленников, но еще в юние годы принял монашеский постриг.

Бог наделил святого художественным даром. Андрей Рублев украшал росписью православные храмы, среди которых знаменитые Троицкий, Благовещенский и Успенский соборы.

В народном календаре этот день называли Андрей Налива, так как в этот период наливались овсяные колосья. Середина июля часто была засушливой, поэтому люди с нетерпением ждали дождя. По поверью «андреевский» дождик благоприятен для посевов и сулит богатый урожай.

На Андрея крестьяне чистили овсяное поле и заготавливали сено. День проходил в неустанном труде. Было принято готовить вкусную овсяную кашу. Прежде чем приступить к трапезе, необходимо накормить лошадей, ведь от их выносливости, силы и здоровья зависел успех летней напряженной работы во время жатвы и уборки хлеба. Чтобы лошади в течение года не болели, им давали дышать паром от сваренной овсяной шелухи.

Если же девушка хочет замуж выйти в ближайшее время, то необходимо сварить овсяный кисель, съесть его и облизать миску.

17 июля считалось опасным днем. По народным поверьям, не стоило предпринимать ничего нового.

Что нельзя делать 17 июля

В древние времена люди верили, что в Налив нельзя оставлять детей одних дома. Темные силы напугают ребенка или нашлют болезни.

А вот взрослых недуг может настигнуть из-за ругательств. Причем речь идет не только о сквернословии, но и о негативных высказываниях (типа зависти или ревности).

Не рекомендуется совершать покупки 17 июля. Ничего страшного не случится, просто все приобретенное в этот день быстро выйдет из строя или разонравится.

Не стоит отдавать в ремонт обувь. Особенно если вам предстоит путешествие. Считается, что в противном случае в поездке может случиться несчастье.

Ни в коем случае нельзя брать или давать деньги в долг. Иначе вы обрекаете себя на финансовые трудности.

Что можно делать 17 июля

Отличный день для гаданий и приворотов. Считалось, что ритуалы любовной магии, проведенные в этот день, будут успешны.

Большую часть времени посвятите работе – результаты усердного труда не заставят себя долго ждать.

Если девушка хочет выйти замуж, ей нужно приготовить овсяный кисель и съесть его полностью.

Приметы на 17 июля