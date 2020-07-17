У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Происхождение имени Андрей уходит корнями в Древнюю Грецию. В те времена слово "андрос" означало "мужчина", "человек".

Тайна имени раскрывается при знакомстве с Андреем. По своей природе это веселый и жизнерадостный человек. Одиночество не для него. Любит шумные компании, практически всегда находится в центре внимания. Отзывчив, всегда спешит прийти на помощь друзьям. Родные и близкие купаются в его ласке и внимании. Своим обаянием может покорить практически каждого.

Андрей - самокритичный, уравновешенный человек, который должен держать все под контролем. Знает себе цену, но часто имеет завышенную самооценку. Любит, чтобы ему уделяли много внимания. Не терпит конкуренции. Легко может выйти из себя, если кто-то другой вместо него вызовет больше заинтересованности в компании.

Характер Андрея во многом зависит и от того, в какое время года он появился на свет. Рожденный зимой и осенью имеет свойство легко убеждать людей. Он справедлив и не прощает предательства и обмана. Зимний - склонен к искусству, а осенний – обладает математическим складом ума. Появившийся на свет летом – самый веселый. Он на «ты» с юмором и всегда становится любимцем среди товарищей. Весенний — прирожденный оратор и литератор.

Это творческая личность. Может увлекаться философией, музыкой, актерским мастерством, писать стихи и прозу, рисовать.

Андрей - очень трудолюбивый человек. Часто считает, что всего добился сам, и это отчасти является правдой. Он - хороший исполнитель, погружается в работу с головой. Начальство зачастую обращает на него внимание, даже если ничего особенного он и не сделал. Умеет хорошо пускать пыль в глаза. Может стать творческой личностью. Успех гарантирован и в бизнесе. Пример тому – множество актеров, кинорежиссеров, художников, предпринимателей среди обладателей этого имени.

В детстве Андрея преследуют частые инфекционные болезни. Особенности его характера могут привести к нервным нарушениям и депрессии. Во взрослом возрасте страдает от сердечнососудистых болезней, возможны проблемы с желудком и легкими.

Андрей ценит семейные отношения. В спутницы жизни выбирает эффектную женщину, с терпеливым характером. Считает, что красивым девушкам необязательно быть умными. В браке редко бывает верен. Не обращает особого внимания на недочеты жены. Чего не достает в семье – может найти у любовницы. Самым честным и верным является зимний представитель имени. Измены нехарактерны его натуре, и со стороны партнерши он не потерпит подобного. Крайне бурно реагирует даже на невинный флирт. Его ревность порой даже кажется необоснованной – легко может приревновать жену к ребенку, которому достается больше заботы.

Поздравления:

Дорогой Андрей!

В этот радостный светлый день

Принимай поздравления скорей,

От родных, знакомых, друзей.

Мы тебе желаем в этот день,

Ярких приключений и страстей,

Искренних эмоций, поздравлений,

Новых планов и больших свершений.

Андрей - молодец,

В жизни просто герой!

Везде успеваешь -

Удача с тобой!

Сегодня Твой день -

Мы поздравить пришли,

И в руки удачу тебе принесли!

Победа и Слава - Девиз непростой?!

Пусть имя хранит,

И дарит покой!

На проблемы все забей -

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал -

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

Желаю от души тебе, Андрей,

Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,

Добра и миллионы ясных дней,

Желаю тебе море позитива,

Почаще лучезарно улыбаться,

Пусть полным всегда будет кошелек,

Тогда твои мечты начнут сбываться

И сладким будет каждый твой денек!