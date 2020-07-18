Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В мире с начала пандемии COVID-19 заболели уже более 14,1 миллиона человек
В мире с начала пандемии COVID-19 заболели уже более 14,1 миллиона человек
Грозы, шквалы и жара: чем "удивит" прогноз погоды на выходные
Грозы, шквалы и жара: чем "удивит" прогноз погоды на выходные
Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)
Вест Хэм Ярмоленко обыграл Уотфорд (Видео голов)
18 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
18 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

18 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

18 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
Обновлено 07:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay
18 июля в народе отмечают Лунный праздник. Также это день называют «Афанасий», «Месяцев праздник». Православные христиане в этот день почитают память преподобного Афанасия.

18 июля Православная церковь почитает память византийского монаха Афанасия Афонского, появившегося на свет в Каппадокии.

Его воспитанием занялась одна монахиня, и Афанасий настолько полюбил ее, что стремился во всем подражать. Особенно это касалось иноческой жизни, молитв, постов. По прошествии некоторого времени Афанасий даже принимает постриг, находясь на территории Киминского монастыря. Достигнув совершенства в бдениях и длительном посте, он решается на подвиг безмолвия и поселяется в уединенном месте неподалеку от монастыря.

И однажды Афанасий практически поддался сомнениям, но решил ровно 1 год вытерпеть, а потом покориться воле Божьей. Внезапно в последний день с неба пролился яркий свет, и греховные помыслы Афанасия рассеялись в тот же миг. После этого Афанасий за свое смирение получил дар умиления, и в его келью стали приходить паломники, которые хотели обратиться за помощью или советом. Предание гласит, что к Афанасию несколько раз являлась даже сама Богородица.

Икона афанасия Афонского

Сам Афанасий построил храм недалеко от Афона, а погиб в результате несчастного случая, связанного с этой постройкой. Неожиданно во время проведения строительных работ верх храма обрушился, и под обломками погиб Афанасий.

Если Ивана Купала (7 июля) и Петров день (12 июля) считаются праздниками солнца, то Афанасьев день – праздником месяца. Вечером 18 июля предки выходили на улицу и наблюдали за Луной. Они считали, что этот обряд прибавит человеку сил.

В Лунный праздник многие хозяйки выпекали особое печенье в форме полумесяца. Тесто содержало в себе много сливочного масла, муки, меда, часто – дробленые орехи и мак. Такое печенье пекли всего несколько раз (еще на Рождество и Новый год).

Выпечки делали много-много, так, чтобы хватило дальним родственникам и соседям. Считалось, что "лунное" печенье добавит сил и принесет удачу в дом.

Луна

В День Афанасия также начинали заготавливать различные растения. Для изготовления лекарств, в качестве оберегов и тому подобное.

Что нельзя делать 18 июля

  • Нельзя лениться, а нужно постараться успеть сделать побольше дел, чтобы освободить вечернее время для праздника Луны.

  • Если в эту субботу грустить, удача может отвернуться на целый год. Поэтому 18 июля необходимо хорошенько повеселиться, избегая при этом ссор и конфликтов.

  • К слову, если в ближайшую ночь не спать, дела пойдут ещё лучше. Во всяком случае в этом были уверены наши предки.

  • Не рекомендуется делиться чужими секретами и в целом сплетничать. Это может навлечь на вас неприятности, расхлебывать которые придётся довольно долго.

  • Не стоит заниматься ремонтом, даже мелким. Ничего особенно ужасного не случится, но все, что вы сделаете, вновь придёт в негодность. Так что лучше не тратить время зря.

Что можно делать 18 июля

  • В вечернее и ночное время рекомендуют строить планы, подумать о целях и желаниях, которые хочется реализовать.

  • Если в этот день медитировать и визуализировать то, чего хочется, это может сбыться.

  • Чтобы в жилище пришла удача, шторы на ночь не задергивали, давая возможность свету луны проникнуть в помещение.

Народные приметы 18 июля

  • Если 18 июля листья картофеля обращены к небу, дождя не будет.

  • Ворон летает высоко — к хорошей погоде.

  • Радуга утром или в полдень на западе — к усилению ветра.

  • Созревает рожь — хорошо клюет угорь.

  • Облака желтого цвета — к скорому дождю.

  • Ясный играющий месяц говорит о том, что осень будет теплой и солнечной.

  • Месяц кажется зеленоватым — скоро начнется дождь.

  • Если в июле жарко, то в декабре будет морозно.

  • Глухой гром — к тихому, мелкому дождю, а гулкий — к ливню.

Людям, родившимся 18 июля, покровительствует месяц. В качестве талисмана им следует носить александрит. Этот экзотический минерал помогает избавиться от депрессии, снимает усталость, дарит покой и умиротворение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Киеве на станции метро произошел взрыв, есть пострадавший
02 "Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)
03 Шкарлет: Минобразования рассматривает три сценария начала учебного года
04 В МИДе анонсировали "интересные изменения" для украинских туристов в Египте
05 Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Львовщине женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи
На Львовщине женщина попала в реанимацию из-за укуса змеи
Вода грязная: в Одессе и Затоке &quot;забраковали&quot; пять пляжей
Вода грязная: в Одессе и Затоке "забраковали" пять пляжей
Штаб ООС: боевики трижды нарушали &quot;режим тишины&quot;
Штаб ООС: боевики трижды нарушали "режим тишины"
Поздравляем: принцесса Беатрис тайно вышла замуж
Поздравляем: принцесса Беатрис тайно вышла замуж
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь