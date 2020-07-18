18 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

18 июля в народе отмечают Лунный праздник. Также это день называют «Афанасий», «Месяцев праздник». Православные христиане в этот день почитают память преподобного Афанасия.

18 июля Православная церковь почитает память византийского монаха Афанасия Афонского, появившегося на свет в Каппадокии.

Его воспитанием занялась одна монахиня, и Афанасий настолько полюбил ее, что стремился во всем подражать. Особенно это касалось иноческой жизни, молитв, постов. По прошествии некоторого времени Афанасий даже принимает постриг, находясь на территории Киминского монастыря. Достигнув совершенства в бдениях и длительном посте, он решается на подвиг безмолвия и поселяется в уединенном месте неподалеку от монастыря.

И однажды Афанасий практически поддался сомнениям, но решил ровно 1 год вытерпеть, а потом покориться воле Божьей. Внезапно в последний день с неба пролился яркий свет, и греховные помыслы Афанасия рассеялись в тот же миг. После этого Афанасий за свое смирение получил дар умиления, и в его келью стали приходить паломники, которые хотели обратиться за помощью или советом. Предание гласит, что к Афанасию несколько раз являлась даже сама Богородица.

Сам Афанасий построил храм недалеко от Афона, а погиб в результате несчастного случая, связанного с этой постройкой. Неожиданно во время проведения строительных работ верх храма обрушился, и под обломками погиб Афанасий.

Если Ивана Купала (7 июля) и Петров день (12 июля) считаются праздниками солнца, то Афанасьев день – праздником месяца. Вечером 18 июля предки выходили на улицу и наблюдали за Луной. Они считали, что этот обряд прибавит человеку сил.

В Лунный праздник многие хозяйки выпекали особое печенье в форме полумесяца. Тесто содержало в себе много сливочного масла, муки, меда, часто – дробленые орехи и мак. Такое печенье пекли всего несколько раз (еще на Рождество и Новый год).

Выпечки делали много-много, так, чтобы хватило дальним родственникам и соседям. Считалось, что "лунное" печенье добавит сил и принесет удачу в дом.

В День Афанасия также начинали заготавливать различные растения. Для изготовления лекарств, в качестве оберегов и тому подобное.

Что нельзя делать 18 июля

Нельзя лениться, а нужно постараться успеть сделать побольше дел, чтобы освободить вечернее время для праздника Луны.

Если в эту субботу грустить, удача может отвернуться на целый год. Поэтому 18 июля необходимо хорошенько повеселиться, избегая при этом ссор и конфликтов.

К слову, если в ближайшую ночь не спать, дела пойдут ещё лучше. Во всяком случае в этом были уверены наши предки.

Не рекомендуется делиться чужими секретами и в целом сплетничать. Это может навлечь на вас неприятности, расхлебывать которые придётся довольно долго.

Не стоит заниматься ремонтом, даже мелким. Ничего особенно ужасного не случится, но все, что вы сделаете, вновь придёт в негодность. Так что лучше не тратить время зря.

Что можно делать 18 июля

В вечернее и ночное время рекомендуют строить планы, подумать о целях и желаниях, которые хочется реализовать.

Если в этот день медитировать и визуализировать то, чего хочется, это может сбыться.

Чтобы в жилище пришла удача, шторы на ночь не задергивали, давая возможность свету луны проникнуть в помещение.

Народные приметы 18 июля

Если 18 июля листья картофеля обращены к небу, дождя не будет.

Ворон летает высоко — к хорошей погоде.

Радуга утром или в полдень на западе — к усилению ветра.

Созревает рожь — хорошо клюет угорь.

Облака желтого цвета — к скорому дождю.

Ясный играющий месяц говорит о том, что осень будет теплой и солнечной.

Месяц кажется зеленоватым — скоро начнется дождь.

Если в июле жарко, то в декабре будет морозно.

Глухой гром — к тихому, мелкому дождю, а гулкий — к ливню.

Людям, родившимся 18 июля, покровительствует месяц. В качестве талисмана им следует носить александрит. Этот экзотический минерал помогает избавиться от депрессии, снимает усталость, дарит покой и умиротворение.