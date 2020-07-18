Грозы, шквалы и жара: чем "удивит" прогноз погоды на выходные

В западных областях, на Донетчине и Луганщине прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы, температура ночью 12-17°, днем ​​24-29°. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В западных областях, ночью также и в Донецкой и Луганской кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, днем в Карпатах и на Закарпатье местами значительные дожди; на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°, днем 24-29°, в южной части до 32°, на западе страны 21-26°", - говорится в сообщении.

В Киеве и области завтра осадки не ожидаются. Ветер северо-восточный, 5-8 м/с. В столице температура ночью 15-17°, днем 26-28°, на Киевщине ночью 12-17°, днем 24-29°.

Согласно прогнозу на 19-20 июля, ночью на Закарпатье и в Карпатах небольшие, днем в западных областях умеренные кратковременные дожди с грозами; на остальной территории без осадков, лишь днем 20 июля в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях небольшой дождь, местами гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°, на западе страны 21-26°; в южной части ночью 15-20°, днем 27-32°.

На Киевщине осадки 19-20 июля не ожидаются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

Согласно прогнозу, 21 июля ночью в Украине, кроме западных и северных областей, днем в юго-восточной части, западных, местами Житомирской и Винницкой областях кратковременный дождь, гроза.

22 июля во северных, ночью и на Закарпатье и Прикарпатье местами небольшой дождь, днем в западных, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях умеренный кратковременный дождь, на остальной территории без осадков.

Температура ночью 11-17°, на юге до 20°; днем в западных областях 21-26°, на остальной территории 25-30°, на юге и юго-востоке страны до 33°; 22 июля снижение дневной температуры в западных и северных областях на 2-4°.

В столичном регионах 21 июля без осадков, 22 июля местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 11-16°, днем 21 июля 25-30°, 22 июля 21-26°.

Согласно ориентировочному прогнозу, 23-24 июля преимущественно без осадков; 25-26 июля в западной части, местами в северных областях, 27 июля в Украине, кроме юго-восточной части, кратковременные дожди, грозы.

Температура 23-24 июля ночью 8-15°, днем 19-25° (в юго-восточной части 23 июля ночью 12-17°, днем 24-29°); 25-27 июля повышение температуры на 2-5°.