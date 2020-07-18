У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Такое имя для девочки как Елизавета буквально настраивает ребенка на действие, динамику, изменения.

В детстве Лиза растет непоседой, старающейся всюду успеть. Записывается во все существующие кружки и секции, участвует в самодеятельности и всех школьных мероприятиях, включая театр и КВН. С возрастом характер Елизаветы становится достаточно уравновешенным, она не поддается дурному влиянию. Но за ее напускной мягкостью кроется очень умная и хитрая личность, у которой больше развит интеллект, чем воображение. Она обладает недюжинным чувством юмора и умеет становиться центром компании, будучи открытой к общению и умея дружить. Этому способствует ее честный и прямой характер, однако назвать девушку скандалисткой никак нельзя.

Развитая интуиция позволяет ей легко выбирать друзей и окружение. Несмотря на то, что порой интуитивное чувство подводит ее, девушка может оценить реально ситуацию и свои недостатки. Тайна имени Елизавета скрывает натуру, умеющую приказывать, ловкую, хорошо приспосабливающуюся к жизненным обстоятельствам, не теряющую снисходительности и присутствия духа.

Недостатками Лизы являются ее амбиции, желания и стремление казаться лучше, чем она есть на самом деле. Поэтому девушке просто необходимо иметь рядом человека, который ее вовремя остановит. Елизавета может настолько «взорваться», что забудет про существование нравственных границ, о чем потом очень пожалеет. Также к минусам характера можно причислить нерешительность – женщина выбирает стандартные «ходы», боясь быть оригинальной и легко пасует перед сопротивлением и обстоятельствами.

Елизавета любит уделять внимание «домашним» развлечениям. В свободное время может экспериментировать на кухне с новыми рецептами, вязать или вышивать, осваивать хэнд-мэйд, чтобы украсить свой дом собственноручно декорированными сервизами или картинами из шелка. Не менее значимое место в ее жизни занимает электроника и компьютер. В часы досуга она может проходить новые уровни игры либо общаться с подружкой по скайпу или в социальной сети.

Елизавета всегда доделывает все начатое до конца, усвоив хорошую привычку: сперва узнать, за что именно она трудится, а лишь потом приступать к работе. Девушка не боится монотонного и кропотливого труда, обладает быстрой, отменной реакцией, способностью замечать даже мелкие обстоятельства. Но характеристика имени не отводит ей лидирующих позиций в бизнесе. Правда, в женском коллективе она может попытаться стать «у руля». И хоть ее карьера складывается довольно успешно, к этому ей приходится идти долгие годы.

Елизавета интересуется новыми технологиями, но выбирает, как правило, такие профессии как следователь, педагог, радио- и телеведущая, администратор, менеджер, бухгалтер.

Значение имени определяет состояние организма женщины: если она успешна, то со здоровьем у нее все в порядке; если у нее временные затруднения в жизни, то оно начинает подводить. Елизавета прекрасно знает, что нужно делать, чтобы ее физическое и духовное равновесие было в порядке, но редко следует рекомендациям. Самым слабым органом является щитовидная железа.

В юности Лиза бросается в любовь, легко соглашаясь на замужество, которое может быть и не совсем удачным. Поэтому на второй брак идет совершенно обдуманно. Но и он нередко бывает несчастным, хотя происхождение этих бед идет не от Елизаветы. Она всеми силами стремится сохранить в доме мир и спокойствие и берет на себя все заботы о домочадцах. При любом "раскладе" семья у женщины на первом месте. Ей удается создать действительно идеальный мирок, где буквально все пропитано комфортом и домашним теплом.

Обладательница имени Елизавета всегда очень гостеприимна, приветлива с соседями, является умелой хозяйкой, хотя иногда на нее нападают приступы мелочности и придирчивости.

Поздравления

В день ангела желаю Лизе

Я счастья в этой яркой жизни,

Чтоб весело тебе жилось,

Чтоб все хорошее сбылось,

Чтоб никогда не унывала,

Любовь и счастье излучала.

Хочу везенья пожелать,

А так же жить и процветать!

Сегодня, в день твоих именин, хочу сказать тебе о том, как ты дорога для меня. Твои прекрасные глаза освещают мою жизнь, а твоя добрая душа дает веру в возможность счастья. Пусть твоя покровительница охраняет тебя, когда меня нет рядом, и пусть каждый день твой будет таким же светлым, как именины.

Именины у Елизаветы —

Ты достойна самых лучших слов!

Жизнь пусть одарит теплом и светом,

Станет верной спутницей любовь!

Лиза, от души тебе желаю,

Чтобы радость разлилась рекой,

Пусть Господь во всем благословляет

Щедрою на милости рукой!

Лиза, с именинами тебя,

Поздравляю от души, любя,

Пусть тебе сегодня повезет,

Пусть во всем тебя удача ждет,

От души хочу тебе сказать,

Что не стоит вовсе унывать,

Лучше этой жизнью наслаждаться,

Веселиться, петь и улыбаться!

Праздник именин прекрасный,

Лизочка, отметишь ты.

Будет у тебя всё классно,

Все исполнятся мечты.

Ты, любимая, конечно,

Всех повсюду превзойдёшь.

Даже средь невзгод кромешных

Лучик счастья ты найдёшь.

Елизавета, поздравляю тебя! Желаю, чтобы перед тобой всегда были открыты двери с возможностями! Чтобы смехом и радостью полнился каждый день! Красоты, здоровья, любви, внимания, спокойствия, целеустремленности и счастья!

Елизавета, именины

Пусть много счастья принесут,

Любви чудесные картины

Пусть нарисуют там и тут,

Тебе везенья я желаю,

И доброй девушкою быть,

Ведь доброта нас украшает,

О главном не дает забыть!

Очаровательная Елизавета, от души поздравляю тебя и хочу пожелать любви и нежности, романтики и счастья, безупречной красоты и постоянного влечения к чему-то радостному, светлому и доброму. Лизонька, пусть тебе покоряются все вершины, пусть перед тобой открываются ясные горизонты успеха!

Елизавета, поздравляю тебя! Желаю, чтобы перед тобой всегда были открыты двери с возможностями! Чтобы смехом и радостью полнился каждый день! Красоты, здоровья, любви, внимания, спокойствия, целеустремленности и счастья!

Дорогая Елизавета, спешу тебя поздравить в этот день и пожелать исполнения заветных мечтаний и солнечной радости в душе, великих и счастливых событий, неотразимой красоты и искренней доброты сердца, неземной любви и несомненной удачи.