Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Кабмин внес в Раду два законопроекта
Борьба с COVID-19: Кабмин внес в Раду два законопроекта
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Штаб ООС: боевики один раз нарушали "тишину"
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Golden Boy-2020: Цитаишвили и Тете пробились во второй раунд голосования
Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса
Айшвария Рай и ее дочь госпитализированы: все из-за осложнений коронавируса

Фельдшер получает 5,5 тыс гривень: в Минздраве считают такую зраплату недопустимой

Фельдшер получает 5,5 тыс гривень: в Минздраве считают такую зраплату недопустимой
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Максим Степанов считает недопустимой зарплату фельдшера в 5,5 тысячи гривен. Об этом руководитель Министерства здравоохранения сказал на брифинге.

Глава Минздрава рассказал, о своем вчерашнем визите в Житомирскую область, где он посетил одну из станций медпомощи и поинтересовался уровнем заработной платы у медработников.

Степанов заявил, что зарплата фельдшера, медсестры высшей категории, которые работают в одной из бригад "скорой помощи", составиа около 5 500 гривен, подчеркивая что такие цифры недопустимы.

Именно по такой причине Минздрав запланировал с 1 сентября поднятие зарплаты.

Статистика Минздрава: сколько медиков болеет коронавирусом в Украине

Это будет системным решением, которое ввели по всей стране, на котором настоял президент Владимир Зеленский, чтобы врачи и медработники работали в достойных условиях и получали справедливую оплату за свою работу.

Ранее сообщалось, что в ВРУ зарегистрировали два правительственные законопроекты по предотвращению распространения коронавирусной болезни, в частности, об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает сайт ВРУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Минздрав, Зарплата, Врачи, Максим Степанов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции горит готический собор XV века
02 Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак
03 "Танцы со звездами 2020": стало известно, с кем станцует Олег Винник (Фото, Видео)
04 В Киеве на станции метро произошел взрыв, есть пострадавший
05 Неймар с Икарди едва не поплатились за оригинальный пенальти (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В мире с начала пандемии COVID-19 заболели уже более 14,1 миллиона человек
В мире с начала пандемии COVID-19 заболели уже более 14,1 миллиона человек
Статистика Минздрава: сколько медиков болеет коронавирусом в Украине
Статистика Минздрава: сколько медиков болеет COVID-19 в Украине
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран &quot;красной зоны&quot;
Пандемия COVID-19: Украина в списке стран "красной зоны"
&quot;Выбрались из норки&quot;: Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
"Выбрались из норки": Джамала вышла на прогулку с новорожденным сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь