Фельдшер получает 5,5 тыс гривень: в Минздраве считают такую зраплату недопустимой

Максим Степанов считает недопустимой зарплату фельдшера в 5,5 тысячи гривен. Об этом руководитель Министерства здравоохранения сказал на брифинге.

Глава Минздрава рассказал, о своем вчерашнем визите в Житомирскую область, где он посетил одну из станций медпомощи и поинтересовался уровнем заработной платы у медработников.

Степанов заявил, что зарплата фельдшера, медсестры высшей категории, которые работают в одной из бригад "скорой помощи", составиа около 5 500 гривен, подчеркивая что такие цифры недопустимы.

Именно по такой причине Минздрав запланировал с 1 сентября поднятие зарплаты.

Это будет системным решением, которое ввели по всей стране, на котором настоял президент Владимир Зеленский, чтобы врачи и медработники работали в достойных условиях и получали справедливую оплату за свою работу.

Ранее сообщалось, что в ВРУ зарегистрировали два правительственные законопроекты по предотвращению распространения коронавирусной болезни, в частности, об изменениях в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Об этом сообщает сайт ВРУ.