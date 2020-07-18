Катастрофа рейса PS752: "черные ящики" отправили в Париж

Иран отправил во Францию "черные ящики" сбитого в январе самолета МАУ с целью расшифровки данных с устройства. Об этом сообщило агенство AP.

Представитель Министерства иностранных дел ИРИ Мохсен Бахарванд рассказал, что бортовой самописец отправили в столицу Франции в сопровождении представителей судебной власти и гражданской авиации страны.

По его информации, расшифровка данных произойдет в Париже в понедельник, 20 июля.

Информацию о дате начала проведения декодирования данных "черного ящика" ранее подтверждало Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA, - ред.).

Как известно, самолет Boeing 737-800, принадлежащий компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 Тегеран-Киев, потерпел крушение близ аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Никто из них не выжил.

В числе погибших 11 граждан Украины (из них 9 членов экипажа).

11 января власти ИРИ признали, что самолет был по ошибке сбит ракетой, запущенной из комплекса Тор-М1 российского производства.