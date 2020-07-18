Пираты напали на танкер у берегов Нигерии: похищены члены экипажа, среди них украинцы

Об этом информирует hromadske, ссылаясь на данные, предоставленные Министерством иностранных дел Украины.
По данным МИД, нападение случилось в Гвинейском заливе в 200 милях на юго-запад от побережья Нигерии. Среди похищенных 13 человек, 6 - граждане Украины.
Всего на танкере находились 19 человек.
"Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с владельцем и оператором судна. Уточняются обстоятельства дела", - отметили в МИД.
Гвинейский залив в последнее время превратился в один из самых опасных регионов планеты в контексте угрозы со стороны морских разбойников. Лишь в первом квартале 2020 года там было зафиксировано 45% от всех случаев мирового пиратства.
По данным Международного морского бюро, в 2019 году на Гвинейский залив приходилось 90% похищений моряков.
Чаще всего преступники захватывают членов экипажа для получения за них выкупа.