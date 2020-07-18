Пираты напали на танкер у берегов Нигерии: похищены члены экипажа, среди них украинцы

Возле берегов Нигерии пираты напали на танкер Curacao Trader. Похищены 13 членов экипажа.

Об этом информирует hromadske, ссылаясь на данные, предоставленные Министерством иностранных дел Украины.

По данным МИД, нападение случилось в Гвинейском заливе в 200 милях на юго-запад от побережья Нигерии. Среди похищенных 13 человек, 6 - граждане Украины.

Всего на танкере находились 19 человек.

"Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с владельцем и оператором судна. Уточняются обстоятельства дела", - отметили в МИД.

Гвинейский залив в последнее время превратился в один из самых опасных регионов планеты в контексте угрозы со стороны морских разбойников. Лишь в первом квартале 2020 года там было зафиксировано 45% от всех случаев мирового пиратства.

По данным Международного морского бюро, в 2019 году на Гвинейский залив приходилось 90% похищений моряков.

Чаще всего преступники захватывают членов экипажа для получения за них выкупа.