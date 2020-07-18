Как не закончить отдых в инфекционном стационаре: Ляшко дал советы украинцам

"На сей раз речь пойдет не о коронавирусе - открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. Сейчас мы говорим о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигелезе, сальмонеллезе и даже о брюшном тифе. Эти болезни можно "подцепить", купаясь в загрязненных водоемах", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.
Чтобы такого не случилось, главный санврач рекомендует:
"Симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит спустя пару дней или недель после купания в водоеме. Опасными симптомами является зуд, сыпь на коже и слизистой оболочке, выделения из половых органов, диспепсические расстройства (проблемы с пищеварением, - ред), повышение температуры. В этих случаях необходимо немедленно обратиться к врачу", - подытожил Ляшко.