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Как не закончить отдых в инфекционном стационаре: Ляшко дал советы украинцам

Как не закончить отдых в инфекционном стационаре: Ляшко дал советы украинцам
Обновлено 19:00 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал украинцам советы о том, как "не закончить отдых в инфекционном стационаре".

"На сей раз речь пойдет не о коронавирусе - открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. Сейчас мы говорим о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигелезе, сальмонеллезе и даже о брюшном тифе. Эти болезни можно "подцепить", купаясь в загрязненных водоемах", - написал Ляшко на своей странице в Facebook. 

Чтобы такого не случилось, главный санврач рекомендует: 

  • выбирать для отдыха водоемы и пляжи, имеющие соответствующие разрешения;
  • не пить воду из водоема, а также не мыть в ней овощи и фрукты;
  • не купаться при наличии повреждений кожи, а также при наличии ОРЗ или сразу после выздоровления;
  • во время купания не глотать воду 
  • не употреблять алкогольные напитки и не купаться в состоянии алкогольного опьянения
  • не купаться вместе с домашними животными 
  • обходить стороной водоемы, возле которых стоит табличка "купаться запрещено", а также избегать водоемов со стоячей водой с зарослями или мест, где плавают утки. 

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"Симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит спустя пару дней или недель после купания в водоеме. Опасными симптомами является зуд, сыпь на коже и слизистой оболочке, выделения из половых органов, диспепсические расстройства (проблемы с пищеварением, - ред), повышение температуры. В этих случаях необходимо немедленно обратиться к врачу", - подытожил Ляшко. 

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Минздрав, Инфекционные заболевания, Виктор Ляшко.

Автор:

Телеграф
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