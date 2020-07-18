Как не закончить отдых в инфекционном стационаре: Ляшко дал советы украинцам

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал украинцам советы о том, как "не закончить отдых в инфекционном стационаре".

"На сей раз речь пойдет не о коронавирусе - открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. Сейчас мы говорим о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигелезе, сальмонеллезе и даже о брюшном тифе. Эти болезни можно "подцепить", купаясь в загрязненных водоемах", - написал Ляшко на своей странице в Facebook.

Чтобы такого не случилось, главный санврач рекомендует:

выбирать для отдыха водоемы и пляжи, имеющие соответствующие разрешения;

не пить воду из водоема, а также не мыть в ней овощи и фрукты;

не купаться при наличии повреждений кожи, а также при наличии ОРЗ или сразу после выздоровления;

во время купания не глотать воду

не употреблять алкогольные напитки и не купаться в состоянии алкогольного опьянения

не купаться вместе с домашними животными

обходить стороной водоемы, возле которых стоит табличка "купаться запрещено", а также избегать водоемов со стоячей водой с зарослями или мест, где плавают утки.

"Симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит спустя пару дней или недель после купания в водоеме. Опасными симптомами является зуд, сыпь на коже и слизистой оболочке, выделения из половых органов, диспепсические расстройства (проблемы с пищеварением, - ред), повышение температуры. В этих случаях необходимо немедленно обратиться к врачу", - подытожил Ляшко.