Скачать
Суббота, 18.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752
Итоги 18 июля: пандемия, пожар во французском соборе и "черные ящики" PS752
Две безуспешные попытки: "спасение" танкера Delfi пошло не по плану
Две безуспешные попытки: "спасение" танкера Delfi пошло не по плану
Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса
Первая украинка в UFC Марина Мороз: Еще 2-3 боя до чемпионского пояса
Как у Nokia 3250: Vivo запатентировала смартфон с необычным дисплеем (Фото)
Как у Nokia 3250: Vivo запатентировала смартфон с необычным дисплеем (Фото)

"Беларусь придерживается нейтралитета": команда КВН из Минска отказалась ехать на игру в оккупированный Крым

"Беларусь придерживается нейтралитета": команда КВН из Минска отказалась ехать на игру в оккупированный Крым
Обновлено 22:44 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Команда "КВН" из Беларуси отказалась выступать на четвертьфинале в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает ряд белорусских СМИ, в том числе "Радыё Свабода" и TUT.by. 

Команда "Дзеци Цьюрынга" ("Дети Тьюринга") из Белорусского государственного университета отказалась принимать участие в четвертьфинале КВН, который должен пройти в оккупированном Крыму. 

Участники команды на своей странице во "ВКонтакте" назвали три причины отказа: 

  • мир все еще переживает эпидемию коронавируса;
  • по словам капитана команды "Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах статуса Крыма", а потому команда считает недопустимым поездку на полуостров через территорию РФ, в то же время из-за COVID-19 попасть туда через Украину невозможно. 
  • команда считает, что это может ухудшить хорошие отношения Белорусского госуниверситета с учебными заведениями Украины, если они поедут в Крым через территорию РФ.   

Заместитель главы МИД Украины отреагировал на новость, отметив, что "друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбу с Украиной, вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает".

"Вечеринка нардепов": Арахамию засняли танцующим в вышиванке (Видео)

По данным СМИ всего с начала года в Крыму зарегистрировано 943 случая новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц всего выписан 721 человек, умерло 13 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беларусь, КВН, Оккупированный Крым, Дети Тьюринга.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Во Франции горит готический собор XV века
02 "Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
03 Что не стоит есть на завтрак: продукты, которые особенно вредны натощак
04 Массовое закрытие школ на карантин с 1 сентября: Ляшко дал разъяснения
05 Глава Верховного суда о реформах Саакашвили: Кроме лозунгов, мы ничего не услышали
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Держите слово&quot;: Зеленского призвали подать в отставку
"Держите слово": Зеленского призвали подать в отставку
Нидерланды начали новое расследование по делу MH17
Нидерланды начали новое расследование по делу MH17
День в ООС: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ
День в ООС: оккупанты трижды обстреляли позиции ВСУ
Никогда не поздно: 100-летний ветеран получил звание рыцаря (Фото, Видео)
Никогда не поздно: 100-летний ветеран получил звание рыцаря (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь