"Беларусь придерживается нейтралитета": команда КВН из Минска отказалась ехать на игру в оккупированный Крым

Команда "КВН" из Беларуси отказалась выступать на четвертьфинале в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает ряд белорусских СМИ, в том числе "Радыё Свабода" и TUT.by.

Команда "Дзеци Цьюрынга" ("Дети Тьюринга") из Белорусского государственного университета отказалась принимать участие в четвертьфинале КВН, который должен пройти в оккупированном Крыму.

Участники команды на своей странице во "ВКонтакте" назвали три причины отказа:

мир все еще переживает эпидемию коронавируса;

по словам капитана команды "Беларусь придерживается нейтралитета в вопросах статуса Крыма", а потому команда считает недопустимым поездку на полуостров через территорию РФ, в то же время из-за COVID-19 попасть туда через Украину невозможно.

команда считает, что это может ухудшить хорошие отношения Белорусского госуниверситета с учебными заведениями Украины, если они поедут в Крым через территорию РФ.

Ну вот собственно. Дети Тьюринга про 1/4 финала КВН. Красавцы pic.twitter.com/BgYiUNpoPc — Дмитрий Гупенец (@Dimagrodno) July 18, 2020

Заместитель главы МИД Украины отреагировал на новость, отметив, что "друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбу с Украиной, вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает".

А чого туди їздити, якщо там окупанти перетворили рай на пекло? Ні відпочинку, ні виступів, ще й потім проблеми в Україні і державах ЄС.

Друзі з Білорусі вибрали свободу і гідність і дружбу з Україною, замість грошей, поневірянь і принижень від того, хто їм добра не зичить. https://t.co/e0X16KEPCy — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 18, 2020

По данным СМИ всего с начала года в Крыму зарегистрировано 943 случая новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц всего выписан 721 человек, умерло 13 человек.