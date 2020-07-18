"Беларусь придерживается нейтралитета": команда КВН из Минска отказалась ехать на игру в оккупированный Крым

Об этом сообщает ряд белорусских СМИ, в том числе "Радыё Свабода" и TUT.by.
Команда "Дзеци Цьюрынга" ("Дети Тьюринга") из Белорусского государственного университета отказалась принимать участие в четвертьфинале КВН, который должен пройти в оккупированном Крыму.
Участники команды на своей странице во "ВКонтакте" назвали три причины отказа:
Ну вот собственно. Дети Тьюринга про 1/4 финала КВН. Красавцы pic.twitter.com/BgYiUNpoPc
— Дмитрий Гупенец (@Dimagrodno) July 18, 2020
Заместитель главы МИД Украины отреагировал на новость, отметив, что "друзья из Беларуси выбрали свободу и достоинство и дружбу с Украиной, вместо денег, лишений и унижений от того, кто им добра не желает".
А чого туди їздити, якщо там окупанти перетворили рай на пекло? Ні відпочинку, ні виступів, ще й потім проблеми в Україні і державах ЄС.
Друзі з Білорусі вибрали свободу і гідність і дружбу з Україною, замість грошей, поневірянь і принижень від того, хто їм добра не зичить. https://t.co/e0X16KEPCy
— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 18, 2020
По данным СМИ всего с начала года в Крыму зарегистрировано 943 случая новой коронавирусной инфекции. С выздоровлением из больниц всего выписан 721 человек, умерло 13 человек.