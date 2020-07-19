19 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

19 июля 2020 года в Украине празднуют День работников металлургической и горнодобывающей промышленности. А по народному календарю отмечается Сысоев день.

19 июля Православная церковь почитает память монаха-отшельника и последователя Антония Великого – Сисоя Великого. По происхождению христианский святой был коптом, жил в пещере, расположенной в Египетской пустыне. До него здесь проживал преподобный Антоний. Сисой учил смирению и верил в милосердие Господа. Он считал, что если человек искренне покается в своих грехах, то Бог в течение трёх дней примет его покаяние.

Однажды Сисой воскресил умершего. По легенде, мужчина со своим сыном шли к Сисою, чтобы получить благословение, но по пути мальчик умер. Отец решил не отступать от своей цели и продолжил путь. Он с верой принес сына к старцу. Войдя в пещеру он, с сыном на руках, пал перед монахом на колени. Получив благословение, мужчина встал и оставил сына у ног старца. Сисой, думая, что мальчик жив, попросил его встать и выйти из кельи. Парень действительно поднялся и вышел к своему отцу. Пораженный до глубин души мужчина направился к старцу и рассказал ему о том, что произошло. Ученики Сисоя попросил отца никому не рассказывать о случившемся, пока старец жив.

Сисой Великий умер в 429 году в окружении своих учеников. Перед самой смертью лицо старца просияло. Он сказал ученикам, что увидел ангелов, святых пророков и Господа.

Еще 19 июля отмечаются такие праздники:

День работников металлургической и горнодобывающей промышленности Украины.

Что не рекомендуется делать 19 июля:

Проводить финансовые операции с большими суммами денег, в частности давать и брать в долг.

Ссориться с близкими.

Сквернословить.

Приметы на 19 июля

На Сысоя и роса звенит, коли под косу летит.

Хлеб подминается худой - не намолен Сысой.

Сысой - ходи по росе босой.

Не зреют хлеба - звони в колокола.

От Сысоевских звонов колос поднимается.

Роса от Сысоевских звонов силу берет.

У кого именины 19 июля?

Именины у Антона, Валентина, Архипа, Василия, Александра, Иннокентия, Глеба, Ульяны, Виктора и Анатолия.