У кого сегодня день ангела: значение имени и оригинальные поздравления

Сегодня, 16 июля, день ангела отмечают люди, которые носят имя "Валентин". Это имя имеет латинские корни и означает "здоровый", "сильный", "крепкий". У мужского имени есть парное женское имя – Валентина.

Существует родственное имя Валенс, образованное от того же латинского корня, что и имя Валентин, но очень редко употребляемое. Распространённая краткая форма имени – Валя – употребляется в равной степени одинаково как для мужского, так и для женского имени.

Очень часто Валентин отличается своей оригинальностью или же неожиданной изюминкой. У него может появиться двойственность натуры: от нетерпеливого, импульсивного, раздражительного и вспыльчивого Валентина сегодня может ничего не остаться завтра – это уже будет спокойный, мягкий мужчина со всеми задатками дипломата. Его отношение к окружающим колеблется в большой степени от момента, когда вы его застанете. Он может быть предельно внимательным, добросовестным, ласковым и готовым посвятить всё свое время вам, чтобы было согласие среди близких, в то время как в других случаях, Валентин прячется за ледяной стеной молчания и равнодушия, давая понять, что его не стоит беспокоить.

Ему хочется быть в центре внимания, и, как правило, у него безукоризненно получается произвести впечатление. Его чувствительность и может сделать Валентина импульсивным, хотя он, как правило, открыт и дружелюбен, добр и ласков, стремится к миру, а не к ссорам. В то же время его гиперчувствительность может сыграть с ним злую шутку, сделав его чрезвычайно восприимчивым, что может сбить его с толку, и он в таком случае не сможет справиться со сложной умственной работой.

Валентин очень любит свою семью, понимает, что существенно зависит от неё. Но ему требуются постоянные доказательства того, что его любят, ему нужна уверенность и поддержка, потому что, при малейшем эмоциональном шоке Валентин способен закрыться в своей оболочке.

Несмотря на свою общительность, Валентин, тем не менее, ценит близость и духовное единение. Он очень хочет быть любимым и желанным. Валентин может быть чрезвычайно эрудированным, даже если он самоучка. Когда дело доходит до любви, то нежность имеет очень важное значение для этого чувственного мужчины.

Валентин часто находит свое призвание в творческих профессиях, но карьера в социальной сфере также ему не чужда (медицина, психология, социология). Из него получится неплохой руководитель, но вот быть «жестким» на работе Валентину быть очень тяжело.

Поздравления

Дорогой Валентин, принимай мои поздравления и пожелания здоровья, удачи, любви, успеха и достатка. Пусть в твоей жизни, Валик, каждый день будет особенным, плодотворным, интересным, разнообразным, достойным и победным. Желаю тебе всегда быть счастливым.

Дорогой Валентин, в этот чудесный день я хочу пожелать тебе здоровья и удачи, постоянного роста в карьере и высоких достижений во всех сферах личной жизни, уюта в доме и спокойствия в душе, любви для сердца и гениальных идей для достойных побед. Будь силён, Валентин, и телом, и характером, и мыслью!

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Валентин, поздравляем тебя! Желаем прекрасного настроения, желания творить и достигать, стремиться к новому и непознанному. Ничего не бояться, быть уверенным в себе и своих друзьях, финансово независимым и просто счастливым человеком! Добра тебе!

Валентин, я тебя от души поздравляю с этим замечательным и радостным праздником. Хочу пожелать тебе жизни, как сочный и спелый арбуз, любви, как чистая и прозрачная роса, здоровья, как крепкий кофе, характера, как прочный камень и настроения, как лучистое солнце.

Дорогой Валентин, искренне поздравляю тебя и пожелать хочу оптимистом быть по жизни, легко решать любую проблему, браво начинать любо дело и завершать его успехом, всегда стремиться к заветным мечтам, искренне любить, безустанно верить в себя и быть просто счастливым человеком.

Дорогой Валик, поздравляю тебя. Пусть тебе даётся любая высота, пусть в твоих силах будет завладеть всем тем, чем только сердце пожелает. Валентин, желаю, чтобы вся твоя жизнь состояла из весёлых сюрпризов и чудесных подарков, улыбок дорогих людей и ярких моментов счастья.

Дорогой Валик, от чистого сердца шлю тебе свои поздравления и тёплые пожелания непобедимых сил по жизни, энтузиазма и удачи, бравого здоровья, любви и счастья, покорения небывалых высот, уважения и добра.