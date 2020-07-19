COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус

В Украине 731 человек заболел Covid-19 за минувшие сутки, 354 выздоровели, 8 умерли, 26 478 активных случаев болезни.

В Украине продолжает расти число случаев коронавируса. За сутки в стране 731 человек "подхватил" COVID-19.

Об этом гласят данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Отмечается, что побороть заболевание не удалось 8 украинцам, 354 человека выздоровели.

Таким образом, на данный момент число активных случаев COVID-19 в Украине составляет 26 478. Количество зараженных нарастающим итогом с начала пандемии составило на сегодняшнее утро 58 842 человека.

Наибольшее число новых случаев Covid-19 за минувшие сутки подтвердили во Львовской области (109) и в Киеве (87).

В 11 из 24 регионов не было зафиксировано новых случаев выздоровления.

Напомним, число жертв уханьского коронавируса превысило метку в 600 тысяч. На данный момент от COVID-19 уже умерло 601 512 человек.

Отметим также, что на данный момент Украина сохраняет свое место в списке стран "красной зоны".