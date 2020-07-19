COVID-19 в Украине: еще свыше 700 украинцев "подхватили" коронавирус

В Украине продолжает расти число случаев коронавируса. За сутки в стране 731 человек "подхватил" COVID-19.
Об этом гласят данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Отмечается, что побороть заболевание не удалось 8 украинцам, 354 человека выздоровели.
Таким образом, на данный момент число активных случаев COVID-19 в Украине составляет 26 478. Количество зараженных нарастающим итогом с начала пандемии составило на сегодняшнее утро 58 842 человека.
Наибольшее число новых случаев Covid-19 за минувшие сутки подтвердили во Львовской области (109) и в Киеве (87).
В 11 из 24 регионов не было зафиксировано новых случаев выздоровления.
Напомним, число жертв уханьского коронавируса превысило метку в 600 тысяч. На данный момент от COVID-19 уже умерло 601 512 человек.
Отметим также, что на данный момент Украина сохраняет свое место в списке стран "красной зоны".