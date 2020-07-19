Скачать
Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В "Слуге народа" хотят внедрить "большую парламентскую реформу"
В "Слуге народа" хотят внедрить "большую парламентскую реформу"
COVID-19: список "зеленых" стран расширился
COVID-19: список "зеленых" стран расширился
Днепр-1 - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча
Днепр-1 - Ворскла: видео онлайн-трансляция матча
У кометы Neowise появился собственный твиттер
У кометы Neowise появился собственный твиттер

"Пойдет в мэры": Кличко рассказал о подарке от сына на День рождения

"Пойдет в мэры": Кличко рассказал о подарке от сына на День рождения
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук
Мэр Киева Виталий Кличко в день своего рождения рассказал о подарке от старшего сына Егора.

Соответствующее сообщение размещено на его странице в Facebook. 

"Старший сын Егор сделал мне подарок ко Дню рождения. Говорит, что пойдет в мэры Киева! Благословил его, конечно", - написал Кличко. 

В конце сообщения мэр Киева поставил несколько смайликов, так что неясно является ли эта информация правдивой или шуткой. 

Шулявский мост продолжают ремонтировать

Напомним, 16 июля состоялся праймериз фракции "Слуга народа". Кандидатом в мэры Киева от "СН" стала Ирина Верещук, ее поддержали 83 депутата. 

Во время брифинга после заседания фракции она вызвала Кличко на дебаты. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Киев, Егор Кличко.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сдерживание России: Пентагон ждет немедленной реакции НАТО
02 Потап показал сексуальную Настю Каменских в кружевном бикини (Фото)
03 Выберите руну и узнайте свое настоящее будущее
04 Медики перечислили признаки большого количества токсинов в печени
05 "Вечеринка нардепов": Арахамию засняли танцующим в вышиванке (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сирия избирает новый парламент
Сирия избирает новый парламент
Непогода в Индонезии: погибли почти 4 десятка людей
Непогода в Индонезии: погибли почти 4 десятка людей
Борьба с &quot;коронакризисом&quot;: саммит ЕС решили продлить
Борьба с "коронакризисом": саммит ЕС решили продлить
Изменение климата: аномальную жару прогнозируют в будущем
Изменение климата: аномальную жару прогнозируют в будущем
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь