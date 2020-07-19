"Пойдет в мэры": Кличко рассказал о подарке от сына на День рождения

Мэр Киева Виталий Кличко в день своего рождения рассказал о подарке от старшего сына Егора.

Соответствующее сообщение размещено на его странице в Facebook.

"Старший сын Егор сделал мне подарок ко Дню рождения. Говорит, что пойдет в мэры Киева! Благословил его, конечно", - написал Кличко.

В конце сообщения мэр Киева поставил несколько смайликов, так что неясно является ли эта информация правдивой или шуткой.

Напомним, 16 июля состоялся праймериз фракции "Слуга народа". Кандидатом в мэры Киева от "СН" стала Ирина Верещук, ее поддержали 83 депутата.

Во время брифинга после заседания фракции она вызвала Кличко на дебаты.