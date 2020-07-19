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Воскресенье, 19.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19: Разумков, Тимошенко, Геращенко и другие были с ним в одной студии
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Украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19: Разумков, Тимошенко, Геращенко и другие были с ним в одной студии

Украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19: Разумков, Тимошенко, Геращенко и другие были с ним в одной студии
17:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук
Известный украинский журналист, главный редактор издания Цензор.НЕТ, Юрий Бутусов сообщил о заражении коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время", - написал Бутусов.

Журналист также сообщил о своем самочувствии. 

"Симптомы - температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", - отметил он. 

По словам Бутусова, он чувствует себя хорошо и не знает, где мог подхватить болезнь. 

Он также написал, что будет находиться на самоизоляции до полного выздоровления. 

Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в комментариях к посту отметила, что они сидели рядом во время эфира программы "Право на власть". 

"Выздоравливай! Спасибо, что написал. Сидели рядом на последнем эфире "Права на власть", проверюсь", - написала она. 

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16 июля во время эфира передачи, кроме него в студии находились:

  • спикер парламента Дмитрий Разумков;
  • глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко;
  • нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко;
  • нардеп "СН" Александр Дубинский;  
  • глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко;
  • сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко;
  • нардеп партии "За будущее" Игорь Палица.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 731 человек заболел Covid-19, 354 выздоровели, 8 умерли.

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Коронавирус, Юрий Бутусов, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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