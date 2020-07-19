Украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19: Разумков, Тимошенко, Геращенко и другие были с ним в одной студии

Известный украинский журналист, главный редактор издания Цензор.НЕТ, Юрий Бутусов сообщил о заражении коронавирусом. Об этом он написал в Facebook.

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время", - написал Бутусов.

Журналист также сообщил о своем самочувствии.

"Симптомы - температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", - отметил он.

По словам Бутусова, он чувствует себя хорошо и не знает, где мог подхватить болезнь.

Он также написал, что будет находиться на самоизоляции до полного выздоровления.

Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в комментариях к посту отметила, что они сидели рядом во время эфира программы "Право на власть".

"Выздоравливай! Спасибо, что написал. Сидели рядом на последнем эфире "Права на власть", проверюсь", - написала она.

16 июля во время эфира передачи, кроме него в студии находились:

спикер парламента Дмитрий Разумков;

глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко;

нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко;

нардеп "СН" Александр Дубинский;

глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко;

сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко;

нардеп партии "За будущее" Игорь Палица.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 731 человек заболел Covid-19, 354 выздоровели, 8 умерли.