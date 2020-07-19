Украинский журналист Юрий Бутусов заболел COVID-19: Разумков, Тимошенко, Геращенко и другие были с ним в одной студии

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время", - написал Бутусов.
Журналист также сообщил о своем самочувствии.
"Симптомы - температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах. Других симптомов - першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить. Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", - отметил он.
По словам Бутусова, он чувствует себя хорошо и не знает, где мог подхватить болезнь.
Он также написал, что будет находиться на самоизоляции до полного выздоровления.
Народный депутат "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в комментариях к посту отметила, что они сидели рядом во время эфира программы "Право на власть".
"Выздоравливай! Спасибо, что написал. Сидели рядом на последнем эфире "Права на власть", проверюсь", - написала она.
16 июля во время эфира передачи, кроме него в студии находились:
Напомним, в Украине за минувшие сутки 731 человек заболел Covid-19, 354 выздоровели, 8 умерли.