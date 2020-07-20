20 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

В народе 20 июля чествуются Авдотья Сеногнойка. Считается, что это период частых дождей, которые мешают заготовке сена.

В народе говорили, что если на Авдотью начнутся дожди, то продлятся они несколько недель и сгноят все неубранное в копны сено. В этот день также снимают первые огурцы, начинают созревать вишня и ранние яблоки, начинается жатва, поэтому про этот день говорят в народе: "Фома серпы ладит".

Работать в поле шли с песнями, серпы несли завернутыми в полотенце. Первый сноп называли именинным. Его обвязывали полотенцем, в которое был завернут серп, торжественно несли в храм и освящали, а затем ставили в доме в красный угол, под иконы.

После окончания полевых работ этим снопом выгоняли насекомых из дома (надо было сказать такие слова: "Мухи вы, мухи, ступайте вы вон; мы работу свою кончили, простору нам давайте и волю"), им в день Покрова Богородицы кормили лошадей, коров, овец и других домашних животных, чтобы они лучше ели приготовленный для них на зиму корм.

Чтобы не уставала спина, делали так. Когда срезали первую горсть ржи, подвязывались ею как поясом со словами: "Как матушка рожь стала год, да не устала, так моя спинушка жать бы не устала". После третьего нажатого снопа рожь снимали. Когда работа была окончена, надо было поздно ночью, когда никто не видит, покататься по сжатому полю со словами: "Жнива ты, жнива, дай-ка мне силу на овсяную жнитву!"

После окончания жатвы можно было погадать на благополучие всех членов семьи. Для этого бросали в землю серпы: если он воткнется, это предвещает смерть того человека, на которого гадают, ну а если коснется земли ручкой - благо.

Еще 19 июля отмечаются такие праздники:

Международный день шахмат

Международный день торта

Что не рекомендуется делать 20 июля:

Оставлять начатое дело. Удача улыбнется тем, кто несмотря на трудности, сегодня выполнит сложные задачи.

Идти на поводу у своих страхов и обид.

Отказывать в помощи и в обычном внимании близким.

Купаться в открытых водоемах.

Реагировать на атаки провокаторов и энергетических вампиров.

Приметы на 20 июля

Дождь в этот день предвещает неурожай и осадки на семь недель вперед. Если вечером кричат журавли, на следующий день будет хорошая погода.

У кого именины 19 июля?

Именины у Германа, Сергея, Евдокии, Евфросинии, Фомы и Павла.