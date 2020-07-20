У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Сегодня, 20 июля, день ангела отмечают люди, которые носят имя "Станислав". Наиболее часто употребляемые уменьшительно-ласкательные обращения к Станиславу: Стас, Стася, Стасик, Слава. Ударение в имени Станислав может быть на второй и третий слоги.

Имя Станислав имеет славянское происхождение, образовано от основ слов "стан" ("становиться", "устанавливаться") и "слав" ("слава"), поэтому имеет различные варианты перевода – "ставший славным", "установивший славу". Имя было распространено в Польше, а затем стало употребляться и на Украине, и в Белоруссии. У мужского имени Станислав есть женская форма – Станислава, которая употребляется только среди славянских народов.

В Великобритании употребляется имя Стэнли, которое некоторые лингвисты считают видоизменённой формой имени Станислав. Хотя есть версия иного происхождения и перевода имени Стэнли, где это имя является сокращением от названий ряда мест или же от фамилии.

Имя Станислав носил младший сын князя Владимира Святого – Станислав Владимирович, а также Великий князь киевский из династии Рюриковичей – Станислав Иванович. Больше это имя употреблялось среди бояр и купцов. С появлением христианства на Руси имя вытеснялось церковью из обихода.

Станислав растёт очень капризным ребенком, он часто проявляет несдержанность и упрямство в достижении своих целей. Это довольно добрый мальчик, но отношения со сверстниками у него не складываются. Всему виной его вспыльчивость, упрямство и необъективность. Он может подраться с мальчишками и обидеть девочку. Станислав может быть грубым и прямолинейным.

В детстве это очень подвижный и эмоциональный ребенок. Его имя звучит довольно мягко, поэтому он склонен вести себя грубо и твердо. В переходном возрасте он может стать очень конфликтным мальчиком и часто устраивать драки. Все дело в его чувствительности и болезненном самолюбии. В школе такие мальчики обычно имеют много проблем с дисциплиной и успеваемостью. Но Станислав может быстро наверстать упущенные знания, проявив целеустремленность и упорство. Он обладает незаурядным чувством юмора, которое иногда проявляется в очень едких остротах. Но над ним лучше не подшучивать, иначе его самолюбие может быть уязвлено.

Станислава многие считают странным и чудаковатым из-за его непохожести на остальных. Он ведет себя так не специально, просто у него очень нестандартный ход мыслей. Из-за своей возбудимости ему не следует водить машину.

В выборе профессии Станиславу не следует выбирать место, где ему придется беспрекословно подчиняться начальству. В должности руководителя он тоже будет довольно капризным и коллективу придется несладко. Ему трудно угодить, так как мыслит он очень нестандартно, а его настроение постоянно меняется. Несмотря на такой нестабильный характер, Станислав является очень щедрым мужчиной. Его поступки иногда очень широки и этим могут воспользоваться. Для того чтобы его карьера и жизнь складывались удачно ему следует контролировать свои эмоции и не обижаться по пустякам. Его обидчивость может ему сильно испортить жизнь.

В семейной жизни Станислав выбирает себе мягкую и тихую женщину, так как с другой он просто не сможет ужиться. Это очень внимательный супруг, хотя он может проявлять несдержанность, о чем всегда сожалеет. В быту часто бывает непрактичным. Жену он постоянно удивляет своими поступками. Перед свадьбой он очень нестандартно ухаживает, что вызывает удивление его друзей. Даже прожив вместе много лет, он может удивить супругу неожиданным сюрпризом. Этот мужчина не склонен много выпивать и ревновать свою жену по пустякам.

Чтобы успешно общаться со Станиславом всегда следует помнить, что любая конфликтная ситуация возникает из-за его излишней чувствительности и обидчивости. Иногда он может скрывать свои переживания и казаться веселым и остроумным. Если проявить к нему внимание и душевное тепло, он воспримет это с большой благодарностью и станет преданным другом.

Поздравления

Все поздравленья и комплименты сегодня Станиславу,

Он достоин уваженья, комплиментов, славы,

Мы желаем счастья, и здоровья от всей души,

Пусть непременно сбудутся все заветные мечты.

Пусть каждый день твой в праздник превратится,

Пусть в дом твой прилетает счастья птица,

Пусть, как по маслу, идут твои дела,

Пусть добрый ангел хранит от бед и зла.

Ты сегодня именинник, поздравляем,

Всего наилучшего искренне желаем,

Пусть все твои желанья сбываются,

Пускай удача всегда улыбается.

Пусть ангел тебя всегда оберегает,

Пускай друзья надёжные окружают,

Пусть будет полной, Стасик, жизнь твоя,

Пускай везёт во всём, всегда.

Станислав, с именинами тебя поздравляем,

Роскошной жизни искренне желаем,

К цели своей стремительно иди,

Преодолей все преграды на пути.

Здоровья крепкого тебе и счастья,

Пусть ветер разнесёт все ненастья,

Всех благ тебе, радости, тепла,

Во всём удачи, достатка и добра.

Пусть добрый ангел тебя хранит,

Пускай на добрые дела благословляет,

Пусть счастье на крыльях к тебе летит,

Пусть тебя любят, ценят, уважают.

С именинами тебя поздравляем,

Во всём успехов искренне желаем,

Пусть новости приятные радуют тебя,

Станислав, во всём успехов тебе и добра.

Стас, в день рожденья поздравления прими,

Пусть счастье улыбается тебе в пути,

Пусть жизнь течёт, как полная река,

Пускай везёт тебе во всём, всегда.

Мира, радости тебе, удачи,

Здоровья крепкого, достатка в придачу,

Пускай весёлым будет настроенье,

Пусть дарит жизнь лишь вдохновенье.

Как знает весь окрестный люд,

Наш Стасик — вовсе не верблюд.

Зато пустынный этот житель —

Всем Станиславам покровитель.

К кому благоволит горбатый,

Тот и здоровый, и богатый.

На должность в Кремль тебя засунуть —

Парнокопытному раз плюнуть.

Хоть одногорбый, хоть двугорбый,

Верблюд хранит тебя до гроба.

В степи далекой и пустыне,

И там тебя он не покинет.

Бокалы сдвинем мы за друга

И за полезную зверюгу,

Она копыта не откинет —

В порядке будет именинник.

Верблюд пусть кактусы жует,

А Стасик весело живет.