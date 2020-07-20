"УЗ" запускают еще три поезда в Черновцы: детали

Владислав Криклий сообщил, что Укрзализныця запустит еще три пассажирских поезда в Черновцы и в обратном направлении, из Киева, Одессы и Львова. Об этом он сообщил 20 июля на своей странице в Фейсбуке.

Министр инфраструктуры заявил, что уже начиная с этой недели УЗ запустит сразу три поезда в Черновцы.

Маршруты пассажирских поездов будут таковы:

№136/135 Черновцы - Одесса,

№702/701 Львов - Черновцы,

№7/8 Киев - Черновцы.

"Во время пандемии мы стали еще больше ценить путешествия внутри страны. Внутренний туризм - одно из немногих положительных явлений пандемии. Украинцы стали чаще обращать внимание на любимые с детства пляже Азова, наслаждаться волнами Черного моря, дышать полной грудью среди величественных Карпат." - заявил Криклий.

Также он напомнил, что в Украине уже курсируют около 20 поездов по направлению Львова, шесть в Ивано-Франковск и пять в Ужгород.

Как сообщалось ранее, Глава ВРУ Дмитрий Разумков дал оценку работе парламента 9-го созыва "на четверку". Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам работы парламента.