"УЗ" запускают еще три поезда в Черновцы: детали

Министр инфраструктуры заявил, что уже начиная с этой недели УЗ запустит сразу три поезда в Черновцы.
Маршруты пассажирских поездов будут таковы:
"Во время пандемии мы стали еще больше ценить путешествия внутри страны. Внутренний туризм - одно из немногих положительных явлений пандемии. Украинцы стали чаще обращать внимание на любимые с детства пляже Азова, наслаждаться волнами Черного моря, дышать полной грудью среди величественных Карпат." - заявил Криклий.
Также он напомнил, что в Украине уже курсируют около 20 поездов по направлению Львова, шесть в Ивано-Франковск и пять в Ужгород.
Как сообщалось ранее, Глава ВРУ Дмитрий Разумков дал оценку работе парламента 9-го созыва "на четверку". Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам работы парламента.