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На западе грозы, на востоке и юге жара: прогноз погоды на 21 июля

На западе грозы, на востоке и юге жара: прогноз погоды на 21 июля
09:02 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
В Украине во вторник установится теплая погода, на северо-западе пройдут грозовые дожди. В центре и востоке страны спасатели предупреждают о высокой пожарной опасности.

В ближайшие дни в большинстве регионов страны погода существенно не изменится. Над Украиной будет господствовать теплый атмосферный фронт, который и обеспечит жаркую погоду, местами температура воздуха поднимется до +32°.

Прогноз погоды в регионах 

21 июля в северных и западных регионах ожидаются грозовые дожди; на востоке, юге и центре страны будет преобладать высокая пожарная опасность.

Во Львовской, Волынской, Черновецкий и Ровенской областях дожди, температура воздуха ночью +14...+16°, днем +24...+26°. В Закарпатской и Винницкой областях пройдут грозовые дожди,  ночью +15...+17°, днем +26...+28°.

На севере страны температура воздуха ночью +16...+18°, днем +26...+28°. В Черниговской и Житомирской областях пройдут кратковременные дожди, грозы.

Прогноз погоды на 21.07.2020

Прогноз погоды на 21 июля, фото: meteo.gov.ua

На востоке страны установится жара, дождей не предвидится. В Харьковской и Полтавской областях ночью +14...+16°, днем +26...+28°. В Луганской, Донецкой и Днепропетровской областях  ночью +14...+16°, днем +27...+29°. В Запорожской области ночью +17...+19°, днем +30...+32°.

В центральных регионах малооблачная погода, без осадков, температура воздуха ночью +15...+17°, днем +26...+28°. 

На юге и в Крыму солнечно, без дождей, температура воздуха ночью +17...+19°, днем +29...+31°. 

Прогноз погоды в Киеве

В Киеве 21 июля будет ясная погода и без осадков, температура воздуха ночью +16...+18°, днем +26...+28°. По области дождей не ожидается, температура воздуха ночью +15...+17°, днем +27...+29°. 

22 и 23 июля на всей территории страны установится жаркая и солнечная погода. Лишь в Закарпатской области возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +14...+16°, местами опустится до +10...+12°; днем +24...+26°, на востоке и юге страны столбики термометров поднимутся до +29...+31°.

Прогноз погоды на 22.07.2020

Прогноз погоды на 22 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 23.07.2020

Прогноз погоды на 23 июля, фото: meteo.gov.ua

24 и 25 июля большую часть Украины накроют грозовые дожди, лишь на востоке и юге будет ясно.

В западных регионах температура воздуха ночью +11...+13°, днем +21...+23°. На севере и центре страны  ночью +13...+15°, днем +24...+26°. В Восточных и южных регионах +12...+14°, днем +27...+29°.

Прогноз погоды на 24.07.2020

Прогноз погоды на 24 июля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 25.07.2020

Прогноз погоды на 25 июля, фото: meteo.gov.ua

Как сообщалось, метеорологи прогнозирую, что жара на нашей планете будет только усиливаться и лето может стать угрозой для людей некоторых профессий.

Также, синоптики дали прогноз на последний месяц лета и пообещали жару и засуху. 

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Все по теме:

Погода, Жара, Дожди, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Синоптики, Прогноз погоды.

Автор:

Телеграф
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