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У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления

У кого сегодня день ангела: значение имени и роскошные поздравления
Обновлено 08:48 Сегодня Телеграф
Сегодня, 21 июля, день ангела отмечают люди, которые носят имя "Дмитрия". Имя Дмитрий – распространенное русское имя греческого происхождения, означающее "посвященный богине Деметре".

Дмитрий верен дружбе, но жить с ним непросто. С ним можно долго общаться на расстоянии, но сильная воля и упрямство не дадут покоя в домашней обстановке. Дмитрий может быть очень талантлив, умен и сообразителен, но добиться в жизни ничего не сможет, пока не уймет свойственную ему болтливость. Для матерей Дмитрий – воплощение их мечтаний и объект для баловства.

Дмитрий также быстро влюбляется, как и остывает. В отношениях он смело идет к намеченной цели и часто достигает успеха. Но за успехами в жизни этого мужчины, как правило, следуют неудачи, после взлетов – падения. Стабильность не свойственна мужчинам с этим именем.

В делах Дмитрий опирается на логику и совершенно забывает о дипломатии. Он готов идти на риск, его главная цель – быть лучшим, не дать себя превзойти. Хотя Дмитрий не лишен интуиции, но порой о ней забывает. Его главный помощник в делах – его холодный и рациональный ум.

Дмитрий относится к мужчинам с обостренным чувством нравственности. Он не позволит никому шутить на эту тему. Неудивительно, что и первая женщина в его жизни появляется отнюдь не рано.

С женщинами Дмитрий ведет себя как настоящий мужчина, хотя иногда ему не хватает способностей к обольщению. В брак Дмитрий вступает не единожды.

У Дмитрия не плохие шансы добиться многого на техническом поприще. Он может быть и исследователем, и программистом. В тоже время это весьма деловой человек. Он быстр на решения, всегда помнит о необходимых делах. Дмитрий легко вписывается в любой коллектив, хорошо умеет общаться с людьми. Хотя в лидеры не рвется, по службе продвигается довольно быстро.

Поздравления

Дмитрия мы поздравляем

Счастья, радости желаем,

Жизни доброй без хлопот

И улыбок много-вот!

Пускай сбываются мечты

И распускаются цветы!

Пускай всегда твои друзья

Дарят теплые слова!

Пускай надежды водворятся

День ангела Дмитрия

Всегда будь Ангелом хранимый,

Умей дружить, умей любить!

Еще тебе желаю, Дима,

На свете самым лучшим быть!

Именины Дмитрия

С именинами тебя, Дмитрий, поздравляем,

И от всей души тебе искренно желаем,

Мы удачи и побед, чтобы не случилось,

Чтобы добротой твоей сердце лишь лучилось.

Чтоб надежные друзья, были, лишь, с тобою,

Чтоб любовь, была на век — верной и большою.

А ты всегда будешь смеяться!

Поздравления с днем ангела Дмитрия

Дима, ты сегодня именинник, поздравляю,

Ангелок – хранитель над тобой летает,

От бед спасает, от неудач и зла,

Путь правильный указывает всегда.

Желаем тебе радости, удачи, счастья,

Пусть дождик смоет все ненастья,

Пусть мирным небо будет над тобой,

Пусть в доме поселятся любовь и покой.

Дмитрий

День ангела мы с радостью отмечаем,

Он наш путь всегда благословляет,

Именины – праздник светлый и большой,

Пусть удача, Дмитрий, не расстаётся с тобой.

Пусть запланированное всё сбудется,

Пусть все печали позабудутся,

Пусть везёт тебе во всём, всегда,

Пусть на сказку будет похожа жизнь твоя.

Именины 21 июля

Пусть Ангел, что тебя незримо бережет,

Расправит свои призрачные крылья!

Закрыв ими тебя от жизненных невзгод,

Он сделает все беды твои пылью.

Пусть боль в твоей душе устанет гимны петь

Отчаянью, неверию и скуке!

Учись, хороший мой, любить, а не терпеть,

Почувствуй мои ласковые руки!

Димитрий, мой герой, мой принц, моя мечта...

Родной мой, оставайся же таким!

И плача, и смеясь, люблю тебя всегда:

Я так хочу быть Ангелом твоим!

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Все по теме:

Поздравление, День ангела, Именины, Значение имени.

Автор:

Телеграф
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