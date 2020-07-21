В МИД сообщили, какие страны открыли свои границы для украинцев

На сегодняшний день 39 стран открыли свои границы для граждан Украины.
Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.
По словам министра на прошлой недели в этот список попали только 26 стран. По состоянию на 21 июля в списке уже 39 стран, которые открыты для путешествия.
Кулеба советует внимательно ознакомится с правилами страны, в которую планируется въезд. С соответствующими условиями для пересечения границ можно ознакомится на сайте МИД. Ведомство разработало специальную карту для путешествий украинцев по миру во время пандемии коронавируса. (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/)
Страны, которые открыты для украинцев:
Как сообщалось, страны Евросоюза пока закрыты для украинцев. Так как статистика заболеваемости по коронавирусу в нашей стране не соответсвует нормам ЕС.
Совет Евросоюза пересматривает каждые две недели "зеленый" список стран, для граждан которых разрешается въезд.