Скачать
Вторник, 21.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Захват заложников в Луцке: террорист выдвинул условия, силовики проводят спецоперацию (Обновляется)
Захват заложников в Луцке: террорист выдвинул условия, силовики проводят спецоперацию (Обновляется)
В МИД сообщили, какие страны открыли свои границы для украинцев
В МИД сообщили, какие страны открыли свои границы для украинцев
Появился неожиданный кандидат на пост наставника Динамо
Появился неожиданный кандидат на пост наставника Динамо
Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)
Надя Дорофеева зажигательно станцевала для поклонников (Видео)

В МИД сообщили, какие страны открыли свои границы для украинцев

В МИД сообщили, какие страны открыли свои границы для украинцев
11:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com
Границы для граждан Украины открыли уже 39 стран мира. За неделю добавились такие популярные туристические страны как Болгария, Мальдивы и ОАЭ.

На сегодняшний день 39 стран открыли свои границы для граждан Украины.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

По словам министра на прошлой недели в этот список попали только 26 стран. По состоянию на 21 июля в списке уже 39 стран, которые открыты для путешествия.

Кулеба советует внимательно ознакомится с правилами страны, в которую планируется въезд. С соответствующими условиями для пересечения границ можно ознакомится на сайте МИД. Ведомство разработало специальную карту для путешествий украинцев по миру во время пандемии коронавируса. (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/)

 Страны, которые открыты для украинцев: 

  • Болгария
  • Словения
  • ОАЭ
  • Ирландия
  • Мальдивы
  • Антигуа и Барбуда
  • Эквадор
  • Ямайка
  • Камбоджа
  • Коморские острова
  • Пакистан
  • Пуэрто-Рико
  • Сэнт-Люсия
  • Турция
  • Сербия
  • Албания
  • Северная Македония
  • Черногория
  • Хорватия
  • Беларусь
  • Великобритания
  • США
  • Мексика
  • Египет
  • Тунис
  • Республика Корея
  • Ирак
  • Иран
  • Афганистан
  • Южный Судан
  • Эфиопия
  • Сомали
  • Кения
  • Замбия
  • Танзания
  • Бурунди
  • Сейшельские острова
  • Багамские острова
  • Ливан

Как сообщалось, страны Евросоюза пока закрыты для украинцев. Так как статистика заболеваемости по коронавирусу в нашей стране не соответсвует нормам ЕС.

Совет Евросоюза пересматривает каждые две недели "зеленый" список стран, для граждан которых разрешается въезд.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МИД, Карантин, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Дубинский о выборах мэра Киева: Это просьба президента, чтобы мы вместе победили Кличко
02 Приклеил к веревке: одессит умудрился 44 раза пополнить счет одной купюрой
03 Что будет если выпить морскую воду, последствия поражают
04 "Монастырь особого назначения" и "территория ДНР": Собчак выпустила фильм об издевательствах над детьми в Среднеуральском женском монастыре
05 Президент назначил Пристайко послом Украины в Британии уволив Галибаренко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в каких областях выявили больше всего больных
Число новых случаев коронавируса в Украине немного выросло
1,8 трлн евро: На саммите ЕС согласовали план по спасению экономики
На саммите ЕС согласовали план по спасению экономики
Доллар и евро продолжают дорожать: свежий курс валют на 21 июля
Доллар и евро продолжают дорожать: курс валют на 21 июля
Смартфон Nubia Redmagic 5S для любителей игр выйдет в конце июля
Смартфон Nubia Redmagic 5S для любителей игр выйдет в конце июля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь