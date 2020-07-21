В МИД сообщили, какие страны открыли свои границы для украинцев

Границы для граждан Украины открыли уже 39 стран мира. За неделю добавились такие популярные туристические страны как Болгария, Мальдивы и ОАЭ.

На сегодняшний день 39 стран открыли свои границы для граждан Украины.

Об этом рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге.

По словам министра на прошлой недели в этот список попали только 26 стран. По состоянию на 21 июля в списке уже 39 стран, которые открыты для путешествия.

Кулеба советует внимательно ознакомится с правилами страны, в которую планируется въезд. С соответствующими условиями для пересечения границ можно ознакомится на сайте МИД. Ведомство разработало специальную карту для путешествий украинцев по миру во время пандемии коронавируса. (https://tripadvisor.mfa.gov.ua/)

Страны, которые открыты для украинцев:

Болгария

Словения

ОАЭ

Ирландия

Мальдивы

Антигуа и Барбуда

Эквадор

Ямайка

Камбоджа

Коморские острова

Пакистан

Пуэрто-Рико

Сэнт-Люсия

Турция

Сербия

Албания

Северная Македония

Черногория

Хорватия

Беларусь

Великобритания

США

Мексика

Египет

Тунис

Республика Корея

Ирак

Иран

Афганистан

Южный Судан

Эфиопия

Сомали

Кения

Замбия

Танзания

Бурунди

Сейшельские острова

Багамские острова

Ливан

Как сообщалось, страны Евросоюза пока закрыты для украинцев. Так как статистика заболеваемости по коронавирусу в нашей стране не соответсвует нормам ЕС.

Совет Евросоюза пересматривает каждые две недели "зеленый" список стран, для граждан которых разрешается въезд.