22 июля - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы

22 июля Православная церковь чтит память святых мучеников Кирилла и Панкратия. В народе сегодняшний день называют Панкратий Ягодник.

Ученики Иисуса Павел и Петр назначили Панкратия епископом, и много лет он был во главе города Тавромения в итальянской провинции Сицилия. Но однажды во время восстания язычников Панкратий был избит камнями и умер от ран.

Также в этот день вспоминают и святого мученика Кирилла, служившего епископом во время правления римского императора Максимилиана. Римляне принуждали его отречься от Христа и за отказ казнили.

Наши предки называли этот день Панкратий Ягодник. Именно сегодня начинался сбор черники, которая, по приданиям, обладала чудодейственными свойствами.

В эти дни на грядках появляются первые огурцы, которые первым должен попробовать самый младший член семьи. Также считалось, что самый первый огурец хозяйка должна была сорвать втайне от всех и закопать в темном уголке огорода, чтобы, согласно примете, следующий год был богатым на урожай. Если же проигнорировать этот обряд, якобы овоща не хватит на зиму.

Сны в эту ночь подскажут, куда направить свою энергию. Если в сновидениях вы выступаете в роли победителя, то ваши душевные силы в порядке. Если же после пробуждения остался неприятный осадок, то необходимо мысленно доиграть сон до счастливого конца. Так можно будет прокачать свое подсознание.

Приметы 22 июля

Предки следили за звездным небом. Тусклые звезды - будет сильная гроза.

Дождь также предвещали по "виду" белой кувшинки. Прикрыла цветки — через день-два пойдет дождь.

Следили за поведением лягушег. Если они тихо квакают — к дождю, громко — к хорошей погоде, молчат — будет похолодание

Чего категорически нельзя делать 22 июля

Запрещается ругаться с родителями. В противном случае можно навлечь на себя множество бед. "Взрывоопасные" темы лучше перенести на другой день.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, если не хотите сами попасть в тяжелую ситуацию. В случае отсутствия ресурсов или возможностей, стоит оказать моральную поддержку.

Не рекомендуется устраиваться на новое рабочее место. Считается, что новое место не принесет ничего, кроме разочарования. Для работодателей тоже важно придерживаться правила не нанимать никого в этот день, ведь этот человек принесет раздор в коллектив.

Если планируется переезд, то совершать его в среду - не самая хорошая затея. Наши предки говорили о том, что смена места жительства 22 июля окажется временной.